Sénégal: journée internationale des migrants - Une célébration sous le signe d'une note triste pour les sénégalais de l'extérieur

À l'occasion de la Journée internationale des migrants, l'Organisation Internationale de Défense, d'Orientation et d'Intégration des Migrants, Horizons sans Frontières, dresse un bilan sombre de l'année 2025. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 18 décembre Son président, Boubacar Sy, par ailleurs chercheur et consultant en migration internationale, a révélé des chiffres alarmants sur les Sénégalais tués ou retrouvés morts dans des circonstances troublantes à l'étranger.

Selon le rapport documenté par l'organisation, 29 Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés sans vie dans la diaspora au cours de l'année. « Vingt-neuf, c'est en moyenne près de trois corps par mois », alerte Boubacar Sy, qui appelle à une prise de conscience collective. Pour lui, ce chiffre interpelle sur les causes profondes de ces drames et sur les mécanismes de protection des migrants sénégalais à l'étranger.

Le président de Horizons sans Frontières s'inquiète particulièrement d'un phénomène nouveau et préoccupant : des Sénégalais tués par leurs propres compatriotes dans les pays d'accueil. « Que des autochtones commettent des crimes est une réalité malheureusement connue, mais aujourd'hui, nous nous tuons entre nous à l'étranger. Cela pose un véritable problème », déplore-t-il.

Face à ces situations souvent laissées sans suite, Boubacar Sy exhorte l'État du Sénégal à se constituer partie civile afin de déclencher systématiquement des informations judiciaires dans les pays concernés. « La moindre des choses, ne serait-ce que pour soulager les familles, est d'ouvrir une enquête », insiste-t-il, plaidant pour une véritable politique migratoire fondée sur la protection des citoyens sénégalais à l'extérieur.

