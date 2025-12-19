Afrique de l'Ouest: Coopération sénégalo-guinéenne - Des militaires sénégalais honorés pour leur engagement à Conakry

18 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

L'Ambassadeur de la République de Guinée a honoré, ce matin au camp Dial-Diop, les membres de l'équipe sénégalaise d'assistance et d'appui dépêchée à Conakry à la suite de l'incendie survenu le 18 décembre 2023. Cette cérémonie solennelle, relayée par la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), témoigne de la reconnaissance des autorités guinéennes pour l'élan de solidarité et le professionnalisme des forces sénégalaises.

Au total, vingt-trois officiers et sous-officiers issus du Service de santé des Armées ainsi que des sapeurs-pompiers ont été décorés. Ils ont reçu, selon leur mérite, l'Ordre national du Kolatier et la médaille d'honneur de sauvetage de l'Ordre national du mérite guinéen, distinctions qui saluent leur contribution déterminante lors des opérations de secours et d'assistance menées à Conakry.

La cérémonie a également été marquée par une distinction spéciale décernée au général Mbaye Cissé, à qui a été remise la médaille d'honneur de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, en reconnaissance de son leadership et de son engagement en faveur de la coopération régionale en matière de sécurité civile.

À travers cet hommage, la République de Guinée réaffirme l'excellence des relations fraternelles et de coopération qui l'unissent au Sénégal, tout en mettant en lumière le rôle essentiel des forces armées dans les missions de solidarité et d'assistance humanitaire au-delà des frontières nationales.

