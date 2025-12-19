Sénégal: Dix morts dans l'éboulement de sites d'orpaillage clandestin dans la région de Kédougou

19 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Birahim Touré

Au Sénégal, dix personnes ont perdu la vie entre vendredi 12 décembre et mercredi 17 décembre au soir dans l'éboulement de deux sites d'orpaillage clandestin dans la région de Kédougou, au sud-est du pays. Ces drames surviennent alors que les autorités sénégalaises affichent leur volonté de mettre fin à ces pratiques en multipliant les contrôles et les fermetures de sites jugés « dangereux ».

Toutes les victimes sont de nationalité malienne, à l'exception d'un ressortissant burkinabè, a confirmé Lamine Cissokho, président des « Tomboulmas », le terme utilisé à Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, pour désigner les orpailleurs artisanaux.

Les chercheurs d'or avaient investi de nuit des sites interdits à l'exploitation ou fermés par les autorités. Un premier éboulement est survenu vendredi soir à Khossanto, faisant trois morts. Un second accident s'est produit dans la nuit de mercredi à Kharakhéna, un village aurifère de la commune de Bembou : sept personnes ont trouvé la mort. L'un des deux blessés graves a succombé jeudi à l'hôpital.

Une activité illégale toujours active

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'activité illicite d'orpaillage continue de prospérer même si elle est combattue très régulièrement par les autorités dans la zone aurifère de Kédougou. La gendarmerie sénégalaise a récemment mené une vaste opération de sécurisation et de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières dans la commune de Bembou. Lors de cette intervention, menée du 8 au 13 décembre, quatorze sites d'orpaillage clandestins ont été démantelés et une importante quantité de produits et de matériel d'exploitation minière a été saisie, selon l'Agence de presse sénégalaise.

Déjà en octobre 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait signé un décret interdisant, jusqu'en juin 2027, toute activité d'orpaillage à moins de 500 mètres de la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal traversant le sud-est du pays. Le chef de l'État avait alors annoncé la mobilisation des forces de sécurité et des autorités locales afin de faire respecter cette décision.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.