Angola: Les États-Unis accordent un prêt pour moderniser le tronçon angolais du corridor de Lobito

Les États-Unis concrétisent leur engagement en faveur du corridor ferroviaire de Lobito, qui relie la frontière de la République démocratique du Congo à la côte atlantique en traversant l'Angola. L'Agence américaine de financement du développement (DFC - Development Finance Corporation) accorde un prêt de 553 millions de dollars (environ 505 millions d'euros) à l'opérateur Lobito Atlantic Railway, complété par un prêt de 200 millions de dollars (environ 182 millions d'euros) de la Banque de développement sud-africaine, pour moderniser cette voie stratégique d'exportation des minerais congolais.

Au total, Lobito Atlantic Railway reçoit 753 millions de dollars (environ 687 millions d'euros) pour financer : la rénovation de la voie ferrée angolaise, l'achat de matériel de signalisation et l'acquisition de nouvelles locomotives.

Depuis sa concession en 2022, le concessionnaire, contrôlé par un consortium d'entreprises européennes (Trafigura, Mota Engil et Vecturis), ambitionne de porter les capacités de transport de la ligne à près de 5 millions de tonnes, reliant le port en eau profonde de Lobito sur la côte atlantique à Luau, près de la frontière congolaise. L'opérateur vise également une baisse de 30 % du coût du transport.

Un enjeu géostratégique

Ce financement marque l'engagement des États-Unis envers la route occidentale d'exportation des minerais de RDC, concurrente de la route vers l'océan Indien, utilisée par les compagnies minières chinoises. La DFC a souligné que ses investissements « contribuent à garantir la fiabilité des chaînes d'approvisionnement et à empêcher la mainmise de la Chine et d'autres concurrents stratégiques ».

Début décembre, la DFC avait également octroyé un prêt d'1 milliard de dollars (environ 913 millions d'euros) pour réhabiliter le tronçon congolais du corridor de Lobito, entre Dilolo à la frontière angolaise et Sakania, au coeur de la ceinture du cuivre.