Nigeria: Le président Bola Ahmed Tinubu remplace la direction des agences de régulation du secteur pétrolier

Au Nigeria, les directeurs des deux principales agences de régulation du secteur pétrolier, en charge respectivement de l'aval et de l'amont, ont déposé leur démission mercredi 17 décembre au soir. Une décision annoncée dans un contexte de vives tensions entre les autorités de régulation et le milliardaire Aliko Dangote, à la tête d'une mégaraffinerie capable, selon ses promoteurs, « de couvrir l'ensemble des besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique ». Le président Bola Ahmed Tinubu a choisi de remplacer dans la foulée les deux haut fonctionnaires, nommés par son prédécesseur.

Le directeur de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval, Farouk Ahmed, était depuis plusieurs mois la cible d'accusations de corruption portées par le magnat nigérian. Aliko Dangote lui reprochait notamment de maintenir des importations coûteuses d'essence et de gasoil afin de s'enrichir personnellement.

La brouille qui oppose le milliardaire et les agences de régulation du secteur pétrolier dépasse le simple enjeu commercial et touche à la gouvernance du secteur des hydrocarbures au Nigeria. Dimanche 14 décembre, le milliardaire est monté publiquement au créneau contre Farouk Ahmed, qu'il accuse d'être en connivence avec des négociants internationaux et des importateurs de produits pétroliers, au détriment des producteurs locaux et des capacités de raffinage nationales.

Pour étayer son propos, le magnat n'a pas hésité à user d'attaques personnelles. Il a notamment cité publiquement les noms des quatre enfants de Farouk Ahmed, affirmant que leur scolarité dans des établissements suisses et dans une université américaine aurait coûté jusqu'à cinq millions de dollars.

Le magnat a alors publiquement interrogé l'origine de ces fonds. Dans la foulée, il a déposé une plainte contre Farouk Ahmed auprès de la Independent Corrupt Practices Commission (ICPC), l'agence nigériane de lutte contre la corruption.

Deux nominations annoncées par la présidence

Mercredi soir, le président Bola Tinubu a annoncé la nomination de nouveaux responsables à la tête de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval (NMDPRA) et de celle chargée du secteur amont (NUPRC).

La présidence n'a toutefois pas précisé les raisons officielles du départ des deux directeurs sortants, tous deux nommés sous l'administration précédente.