Nigeria: Le président Bola Ahmed Tinubu remplace la direction des agences de régulation du secteur pétrolier

19 Décembre 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, les directeurs des deux principales agences de régulation du secteur pétrolier, en charge respectivement de l'aval et de l'amont, ont déposé leur démission mercredi 17 décembre au soir. Une décision annoncée dans un contexte de vives tensions entre les autorités de régulation et le milliardaire Aliko Dangote, à la tête d'une mégaraffinerie capable, selon ses promoteurs, « de couvrir l'ensemble des besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique ». Le président Bola Ahmed Tinubu a choisi de remplacer dans la foulée les deux haut fonctionnaires, nommés par son prédécesseur.

Le directeur de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval, Farouk Ahmed, était depuis plusieurs mois la cible d'accusations de corruption portées par le magnat nigérian. Aliko Dangote lui reprochait notamment de maintenir des importations coûteuses d'essence et de gasoil afin de s'enrichir personnellement.

La brouille qui oppose le milliardaire et les agences de régulation du secteur pétrolier dépasse le simple enjeu commercial et touche à la gouvernance du secteur des hydrocarbures au Nigeria. Dimanche 14 décembre, le milliardaire est monté publiquement au créneau contre Farouk Ahmed, qu'il accuse d'être en connivence avec des négociants internationaux et des importateurs de produits pétroliers, au détriment des producteurs locaux et des capacités de raffinage nationales.

Pour étayer son propos, le magnat n'a pas hésité à user d'attaques personnelles. Il a notamment cité publiquement les noms des quatre enfants de Farouk Ahmed, affirmant que leur scolarité dans des établissements suisses et dans une université américaine aurait coûté jusqu'à cinq millions de dollars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le magnat a alors publiquement interrogé l'origine de ces fonds. Dans la foulée, il a déposé une plainte contre Farouk Ahmed auprès de la Independent Corrupt Practices Commission (ICPC), l'agence nigériane de lutte contre la corruption.

Deux nominations annoncées par la présidence

Mercredi soir, le président Bola Tinubu a annoncé la nomination de nouveaux responsables à la tête de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval (NMDPRA) et de celle chargée du secteur amont (NUPRC).

La présidence n'a toutefois pas précisé les raisons officielles du départ des deux directeurs sortants, tous deux nommés sous l'administration précédente.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.