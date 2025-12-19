Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 19 décembre 2025

revue de presse

Lyvv Cosmétique entre dans le circuit pharmaceutique sénégalais

Le 18 décembre, Mme Victorine Sarr, fondatrice de Lyvv Cosmetics, une entreprise spécialisée dans la fabrication de soins de la peau et de maquillage destinés aux personnes de couleur, a accordé un entretien exclusif à AllAfrica. À cette occasion, elle a annoncé l’entrée officielle de sa marque dans le circuit pharmaceutique sénégalais, prévue le samedi 20 décembre à Dakar.

« Nous commençons avec 12 grandes pharmacies à Dakar, ce qui permet désormais aux consommateurs sénégalais d’acheter des produits Lyvv Cosmétique directement en pharmacie », a déclaré Mme Sarr. Selon elle, ce projet s’inscrit pleinement dans sa vision initiale pour le Sénégal, son pays natal. « Être présent en pharmacie est une véritable reconnaissance de la qualité, de la sécurité et du sérieux de nos produits », a-t-elle souligné. (Source allAfrica)

Le Maroc en liesse, les Lions de l'Atlas remportent la coupe Arabe

Ce jeudi soir, l’Avenue Mohamed V à Rabat s’est transformée en une mer de rouge et de vert.

Des centaines de supporters marocains, fous de joie, ont envahi les rues pour célébrer un nouveau titre historique de leur équipe nationale. Après le Championnat d’Afrique des Nations en août et le Mondial des moins de 20 ans en octobre, les Lions de l’Atlas ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès : la Coupe Arabe.

À des milliers de kilomètres de Doha, où se jouait la finale, les cafés de Rabat affichaient complet. Les supporters, massés devant les écrans, ont vécu une finale haletante face à la Jordanie. Menés après avoir ouvert le score, les Marocains ont vu leur équipe se faire surprendre par deux buts jordaniens en seconde période. Mais la foi des fans n’a jamais faibli, comme en témoigne Omar, un supporter : « C’est une immense fierté, une joie collective. Aujourd’hui, tout le monde est heureux. » (Source Africanews)

Burkina Faso : Les onze militaires nigérians enfin libres

Après dix jours de tensions diplomatiques, le Burkina Faso a libéré les onze militaires nigérians retenus à la suite de l’atterrissage forcé d’un avion C-130 à Bobo-Dioulasso.

La décision a été annoncée mercredi 17 décembre 2025 par les autorités de transition à Ouagadougou. L’incident, survenu sans autorisation préalable de survol, avait suscité une vive inquiétude dans un contexte sécuritaire régional déjà fragile.

Il s’est finalement résolu par la voie du dialogue entre Abuja et le pouvoir burkinabè. (Source Afrik.com)

Gims, l’année 2025 au sommet : La stratégie qui a fait du chanteur le roi du streaming

Omniprésent dans les classements et porté par une stratégie digitale redoutable, Gims a dominé l’année musicale 2025 en France, entre tubes viraux, album évolutif et concerts géants.

En 2025, difficile d’échapper à Gims. De Ciel à Ninao, en passant par Parisienne, le chanteur congolais a enchaîné les tubes au point de saturer les ondes et les plateformes. Résultat : trois titres classés dans le top 5 des singles les plus streamés en France et un album, Le nord se souvient : L’odyssée, sacré opus le plus écouté de l’année sur Spotify et Deezer.

À 39 ans, l’ancien leader de Sexion d’Assaut confirme son statut de pilier de la chanson francophone, plus d’une décennie après J’me tire, le titre qui l’avait propulsé au sommet. (Source Africa Radio)

Angola : Les États-Unis accordent un prêt pour moderniser le tronçon angolais du corridor de Lobito

Les États-Unis concrétisent leur engagement en faveur du corridor ferroviaire de Lobito, qui relie la frontière de la République démocratique du Congo à la côte atlantique en traversant l’Angola.

L’Agence américaine de financement du développement (DFC – Development Finance Corporation) accorde un prêt de 553 millions de dollars (environ 505 millions d’euros) à l’opérateur Lobito Atlantic Railway, complété par un prêt de 200 millions de dollars (environ 182 millions d’euros) de la Banque de développement sud-africaine, pour moderniser cette voie stratégique d’exportation des minerais congolais. (Source RFI)

Restrictions d’entrée du Gabon aux États-Unis : Le gouvernement prône la réciprocité

Ce jeudi 18 décembre 2025, le Conseil des ministres qui s’est tenu sous la présidence du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema a pris acte des nouvelles restrictions d’entrée mises en place par le gouvernement des États-Unis le 16 décembre, touchant notamment le Gabon. En réponse, le Conseil a annoncé l’ajustement des conditions d’entrée pour les ressortissants américains, conformément au principe de réciprocité qui régit les relations diplomatiques.

En effet, dans sa proclamation le président américain Donald J. Trump a dévoilé un durcissement de la politique migratoire, citant des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Une mesure prise conformément à l’Executive Order 14161 et la Proclamation 10949, réinstaurées et élargies après une nouvelle évaluation menée par le Département d’État, le Département de la Sécurité intérieure, le Département de la Justice et les services de renseignement américains. (Source GabonMediaTime)

Benin : Patrice Talon opte pour la pédagogie et l'explication

Au Bénin, la conférence de presse du président Patrice Talon suscite de vives réactions. Face aux professionnels des médias, ce jeudi 18 décembre 2025, le Chef de l'État est longuement revenu sur deux sujets majeurs de l'actualité nationale béninoise : les événements survenus le 7 décembre dernier et la nouvelle Constitution promulguée la veille, mercredi 17 décembre.

Devant la presse nationale et internationale, Patrice Talon a tenu à lever toute ambiguïté sur les événements sécuritaires du dimanche 7 décembre dernier. Le président béninois a formellement écarté l'implication de la Garde nationale, évoquant plutôt des actes isolés menés par des individus manipulés. (Source Deutsche Welle)

Côte d’Ivoire : Législatives 2025 - La campagne électorale s’ouvre avec 2 740 candidats en lice

La campagne électorale en vue des élections législatives du 27 décembre 2025 a officiellement débuté ce vendredi 19 sur l’ensemble du territoire national, marquant l’entrée en lice de 2 740 candidats pour la conquête des 255 sièges de l’Assemblée nationale, selon des chiffres communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI).

Au total, 1 124 dossiers de candidature ont été validés par l’organe électoral, correspondant à 1 370 candidats titulaires, chacun assisté d’un suppléant, soit également 1 370 suppléants. Ce volume de candidatures traduit une forte mobilisation de la classe politique autour de ce scrutin majeur du calendrier électoral ivoirien. (Source AIP)

Ethiopie : Une première mondiale dans la lutte contre le paludisme - Une campagne de vaccination complète avec le vaccin R21 dans un camp de réfugiés au pays

Le camp de réfugiés de Kule, situé dans la région de Gambella, abrite plus de 55 000 réfugiés sud-soudanais. Médecins Sans Frontières (MSF), en collaboration avec le Service des Réfugiés et des Rapatriés, le Ministère de la Santé et le HCR, vient d'y achever la première série de vaccination avec le vaccin R21 contre le paludisme.

2 100 enfants de moins de cinq ans ont ainsi reçu leur quatrième et dernière dose en novembre 2025. C'est une première campagne complète réalisée en Éthiopie et première campagne complétée dans un camp de réfugiés à l'échelle mondiale. (Source MSF)

La banque centrale d'Afrique du Sud prévoit une révision majeure du système de paiement en espèces

La banque centrale d'Afrique du Sud prévoit la plus grande réforme du système de trésorerie du pays depuis des décennies, en proposant une nouvelle société de gestion de trésorerie, des distributeurs automatiques de billets en marque blanche et une surveillance plus stricte de la façon dont l'argent physique circule dans l'économie.

Les espèces en circulation dépassent les 180 milliards de rands, soit environ 2,5 % du produit intérieur brut, et représentent encore près des deux tiers des volumes de transactions, malgré la croissance des paiements numériques. La gestion, le transport et la sécurisation de l'argent liquide ont coûté environ 90 milliards de rands l'année dernière, les consommateurs supportant la majeure partie des dépenses. La criminalité représente environ 13 % de ces coûts. (Source Daba Finance)



