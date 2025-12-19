Ile Maurice: Rétrocession des Chagos à Maurice - Port-Louis réagit à l'annonce d'un «gouvernement en exil» à Londres

À Maurice, le gouvernement a réagi au rapport du Comité des relations internationales et de la défense de la Chambre des Lords britannique sur le traité entre le Royaume-Uni et Maurice concernant la rétrocession de l'archipel des Chagos. Cette réaction intervient après la proclamation, mercredi 17 décembre, d'un « gouvernement chagossien en exil » basé au Royaume-Uni.

Dans un communiqué publié jeudi 18 décembre, l'Attorney General mauricien, équivalent du ministre de la Justice, Gavin Glover, conteste les initiatives menées depuis Londres et réaffirme que les Chagossiens font partie intégrante du peuple mauricien, tout en assurant poursuivre le dialogue.

Le rapport du Comité de la Chambre des Lords estime que les Chagossiens n'ont pas été suffisamment pris en compte dans l'accord Royaume-Uni/Maurice concernant l'archipel, signé en mai 2025.

Dans sa réponse, Port-Louis vise indirectement la formation au Royaume-Uni d'un « gouvernement chagossien en exil », constitué à la suite d'un vote réunissant 1 233 Chagossiens. Selon ses promoteurs, ce groupe souhaite contrecarrer le processus de rétrocession, qui devrait être finalisé en février 2026, après l'adoption d'un texte de loi à la Chambre des Lords britannique.

L'enquête ne reflète pas «l'ensemble des opinions chagossiennes»

L'Attorney General, Gavin Glover, affirme respecter le travail parlementaire britannique mais en souligne les limites. Selon le gouvernement mauricien, l'enquête en ligne qui a recueilli les avis de Chagossiens ne reflète pas « l'ensemble des opinions chagossiennes » et tend à amplifier les voix opposées à l'accord. Port-Louis assure que la majorité des Chagossiens vivant à Maurice soutiennent la rétrocession, même si cette position est moins médiatisée.

Le communiqué rappelle que la Cour internationale de Justice a confirmé en 2019 la souveraineté de Maurice sur les Chagos et que le droit international ne reconnaît pas un droit à l'autodétermination distinct pour les Chagossiens. Le gouvernement mentionne aussi la création d'un fonds spécial conduit par les Chagossiens et reste ouvert au dialogue.