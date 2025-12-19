Sénégal: Une deuxième greffe de moelle osseuse réussie au CHN Dalal Jamm

Le Sénégal franchit une nouvelle étape majeure dans le développement de la médecine de pointe. Le Centre hospitalier national (CHN) Dalal Jamm a réalisé avec succès, le 30 novembre 2025, une deuxième greffe de moelle osseuse, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué.

Cette intervention fait suite à une première greffe réussie le 19 février 2025 dans le même établissement. Menée au sein de l'unité spécialisée de greffe de moelle osseuse, cette seconde opération vient confirmer les avancées significatives du pays dans la maîtrise d'actes médicaux de haute technicité.

Selon le ministère, l'intervention a été intégralement réalisée par une équipe médicale sénégalaise. Le patient greffé présente aujourd'hui une évolution clinique très favorable et se porte en excellente santé, témoignant de la qualité des soins et du professionnalisme des équipes mobilisées.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu à féliciter l'ensemble de l'équipe médicale, conduite par la Professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, saluant son engagement, son expertise et son rôle déterminant dans la réussite de cette opération complexe. Un hommage appuyé a également été rendu à tout le personnel du CHN Dalal Jamm pour sa contribution à ce succès collectif.

Enfin, le ministère a réaffirmé sa volonté d'accompagner et de renforcer le développement de l'unité de greffe de moelle osseuse, en cohérence avec les orientations de la nouvelle politique nationale de santé, visant à améliorer l'offre de soins spécialisés et à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger.

Avec cette deuxième greffe réussie, le CHN Dalal Jamm s'impose un peu plus comme un pôle de référence en matière de soins hautement spécialisés au Sénégal.