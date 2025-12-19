Sénégal: Une deuxième greffe de moelle osseuse réussie au CHN Dalal Jamm

18 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Sénégal franchit une nouvelle étape majeure dans le développement de la médecine de pointe. Le Centre hospitalier national (CHN) Dalal Jamm a réalisé avec succès, le 30 novembre 2025, une deuxième greffe de moelle osseuse, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué.

Cette intervention fait suite à une première greffe réussie le 19 février 2025 dans le même établissement. Menée au sein de l'unité spécialisée de greffe de moelle osseuse, cette seconde opération vient confirmer les avancées significatives du pays dans la maîtrise d'actes médicaux de haute technicité.

Selon le ministère, l'intervention a été intégralement réalisée par une équipe médicale sénégalaise. Le patient greffé présente aujourd'hui une évolution clinique très favorable et se porte en excellente santé, témoignant de la qualité des soins et du professionnalisme des équipes mobilisées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu à féliciter l'ensemble de l'équipe médicale, conduite par la Professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, saluant son engagement, son expertise et son rôle déterminant dans la réussite de cette opération complexe. Un hommage appuyé a également été rendu à tout le personnel du CHN Dalal Jamm pour sa contribution à ce succès collectif.

Enfin, le ministère a réaffirmé sa volonté d'accompagner et de renforcer le développement de l'unité de greffe de moelle osseuse, en cohérence avec les orientations de la nouvelle politique nationale de santé, visant à améliorer l'offre de soins spécialisés et à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger.

Avec cette deuxième greffe réussie, le CHN Dalal Jamm s'impose un peu plus comme un pôle de référence en matière de soins hautement spécialisés au Sénégal.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.