Sénégal: Budget CCIAD 2026 - Près de 3 milliards de FCFA adoptés

Réunie en Assemblée générale, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a adopté un budget de 2,95 milliards de FCFA pour l'exercice 2026. Axé sur la maîtrise des charges de fonctionnement et le renforcement des investissements stratégiques, ce budget traduit la volonté de l'institution de moderniser ses outils, de diversifier ses ressources et de renforcer l'information économique, notamment à travers le lancement d'une Web TV dédiée.

Dans le cadre de sa gouvernance annuelle, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) a tenu, ce jeudi, son Assemblée générale consacrée à l'adoption du budget de l'exercice 2026. Cette session budgétaire, organisée conformément aux dispositions du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 régissant le fonctionnement des chambres consulaires, s'inscrit dans une dynamique de rationalisation des dépenses et de modernisation des services offerts au secteur privé sénégalais. Le budget consolidé de la CCIAD pour l'année 2026 est arrêté à 2 955 084 507 FCFA.

Il se répartit entre les dépenses de fonctionnement et les investissements. Cette enveloppe globale traduit une progression maîtrisée, destinée à accompagner les ambitions stratégiques de l'institution tout en préservant une discipline budgétaire rigoureuse. Le budget de fonctionnement s'élève à 2 157 372 507 FCFA en 2026, contre 2 125 320 307 FCFA en 2025, soit une augmentation limitée de 32 052 200 FCFA, correspondant à une hausse de 2 %.

Cette évolution contenue reflète la volonté de la CCIAD de maintenir une gestion stricte de ses charges courantes. L'élaboration de ce volet budgétaire repose sur des principes clairs : compression maximale des dépenses de fonctionnement et adaptation des effectifs aux besoins réels de l'institution. Cette approche vise à dégager des marges de manœuvre financières afin de réorienter les ressources vers des investissements structurants, en cohérence avec les priorités stratégiques de la Chambre.

Investissement : une enveloppe dynamique de près de 800 millions de FCFA

Le budget d'investissement et d'équipement connaît, quant à lui, une progression plus significative. Il est fixé à 797 712 000 FCFA en 2026, contre 758 575 000 FCFA en 2025, soit une hausse de 39 137 000 FCFA, correspondant à une augmentation de 5 %.

Cette dynamique traduit la détermination de la CCIAD à se doter d'infrastructures et d'équipements modernes afin d'accompagner efficacement le développement du secteur privé sénégalais et de répondre aux exigences croissantes de performance et de compétitivité. Parmi les priorités retenues pour 2026 figure l'amélioration des performances du Port autonome de Dakar, infrastructure stratégique pour l'économie nationale et sous-régionale. Deux axes majeurs structurent cette ambition.

Il s'agit, d'une part, de l'acquisition et de l'installation de nouveaux pont-bascule au sein de l'enceinte portuaire, afin de moderniser les équipements de pesage, de fluidifier les opérations logistiques et de renforcer la fiabilité des transactions commerciales. D'autre part, le renouvellement du parc automobile de l'institution apparaît comme une nécessité opérationnelle pour garantir l'efficacité des missions de la Chambre et assurer une présence de terrain renforcée auprès des opérateurs économiques. Ces investissements traduisent la volonté de la CCIAD de contribuer activement à la compétitivité de l'écosystème portuaire dakarois, véritable poumon économique de la sous-région.

Une Web TV pour renforcer l'information économique

Innovation majeure inscrite au budget 2026, la CCIAD prévoit le lancement de sa Web TV, entièrement dédiée à l'information économique. Ce projet médiatique ambitieux repose sur la conviction que l'accès à une information économique fiable et de qualité constitue un levier essentiel pour les opérateurs économiques nationaux et les investisseurs.

Cette plateforme audiovisuelle vise à diffuser des analyses sectorielles, des données stratégiques et des contenus spécialisés, contribuant ainsi au développement de l'intelligence économique dans un contexte marqué par la mondialisation et la complexité croissante des marchés. Au-delà de sa vocation informative, la Web TV ambitionne de faire des questions économiques un thème central du débat public national.

L'objectif est de créer un espace d'échanges et de réflexion associant le secteur privé et les pouvoirs publics autour de l'enjeu fondamental du développement économique du Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans une vision qui place la prospérité économique au cœur des priorités nationales, avec un secteur privé pleinement impliqué dans l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de croissance.

Une stratégie de diversification des ressources

Le budget 2026 marque également une orientation résolue vers la diversification des ressources financières de la CCIAD. Cette stratégie vise à réduire la dépendance vis-à-vis des financements traditionnels et à développer de nouveaux leviers de revenus.

Les projets innovants, à l'image de la Web TV, sont conçus à la fois comme des outils de service au secteur privé et comme des sources potentielles de revenus complémentaires, contribuant ainsi à la soutenabilité financière de l'institution à moyen terme.

Dans son ensemble, le budget 2026 de la CCIAD reflète un équilibre maîtrisé entre rigueur budgétaire et ambition stratégique. La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de renforcer les investissements structurants, positionnant la Chambre comme un acteur moderne, innovant et engagé au service du développement économique du Sénégal.

L'adoption de ce budget par l'Assemblée générale constitue ainsi une étape majeure dans la consolidation du rôle de la CCIAD en tant qu'institution consulaire de référence, attentive aux préoccupations du monde économique et résolument tournée vers l'avenir.