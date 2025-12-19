Sénégal: Baisse du prix du riz brisé importé - Un accord trouvé pour un kilogramme à 300 FCFA dès 2026

Le Conseil national de la consommation s'est réuni ce jeudi sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, en présence des importateurs, commerçants, boutiquiers et des associations de consommateurs. À l'issue de discussions jugées approfondies et constructives, un accord consensuel a été trouvé sur le prix du riz brisé importé.

Selon le ministre, cet accord prévoit une baisse de 50 FCFA du kilogramme, qui devrait ainsi passer à 300 FCFA à compter du début de l'année 2026. Cette mesure reste toutefois conditionnée à la validation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

L'annonce officielle de cette décision est attendue à la fin de l'année 2025 par le Chef de l'État. Elle s'inscrit, d'après le ministère, dans la volonté constante du Gouvernement de lutter contre la cherté de la vie et de préserver durablement le pouvoir d'achat des populations.

Dr Serigne Guèye Diop a salué « le sens élevé des responsabilités, l'esprit de concertation et le patriotisme » de l'ensemble des acteurs ayant pris part aux échanges, soulignant l'importance du dialogue entre les parties prenantes pour aboutir à des solutions consensuelles au bénéfice des consommateurs.

Cette décision marque une étape importante dans la régulation des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, aliment de base pour de nombreux ménages sénégalais.