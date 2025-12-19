Afrique: Afric Links 2025 - Casablanca réunit l'Afrique des investissements et des partenariats stratégiques

Casablanca accueillera ce vendredi 19 décembre, le Forum Afric Links - Diplomatie économique inter-africaine, un événement de référence dédié au renforcement de la coopération économique continentale, à la structuration des partenariats B2B et à l'accélération des investissements en Afrique.

Au sein de l'une des places financières les plus dynamiques du continent, le Forum réunira décideurs publics, institutions financières, entreprises, start-up, délégations diplomatiques et acteurs de l'innovation autour d'une ambition commune : favoriser une intégration économique africaine durable, inclusive et compétitive.

Un programme structuré autour des priorités stratégiques du continent

L'édition 2025 s'articulera autour de panels thématiques ciblés. Les échanges porteront sur le développement des chaînes de valeur africaines et l'attractivité des investissements productifs, la transformation numérique et l'intelligence artificielle appliquées aux métropoles africaines, ainsi que sur l'immobilier et le financement structuré comme leviers d'intégration et d'innovation industrielle.

Un panel spécifique sera consacré au sport, à la culture et à la diplomatie économique, mettant en lumière le rôle catalyseur d'événements majeurs tels que la CAN 2025, la Coupe du monde 2030 et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 dans l'attractivité économique et le rayonnement du continent.