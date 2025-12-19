Sénégal: Diamaguene - Un individu interpellé pour enlèvement d'une fillette de 3 ans

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l'interpellation d'un individu au quartier Abdou Ndiaye pour enlèvement, séquestration, tentative de viol sur une mineure de 03 ans, ainsi que détention illégale d'arme blanche et de boisson alcoolisée.

L'intervention a été déclenchée suite à la « plainte d'un père de famille résidant au quartier Abdou Ndiaye. Ce dernier a rapporté que sa fille de 03 ans avait été enlevée par un individu connu pour sa consommation de produits cellulosiques », renseigne la Police nationale.

Selon un témoin oculaire, le suspect a abordé la fillette vers 12 heures alors qu'elle jouait près de son domicile. Après l'avoir emmenée dans une boutique pour lui acheter des friandises, il l'a conduite de force dans un bâtiment en chantier. Intrigué par ce comportement, le témoin a immédiatement alerté la mère de l'enfant.

Toujours selon la police, arrivées devant le chantier, la mère et le témoin ont entendu l'enfant pleurer. Craignant l'individu, réputé dangereux, la mère a appelé sa fille avec insistance. Surpris, le mis en cause a pris la fuite en sautant par l'une des fenêtres du bâtiment. L'enfant a été retrouvée sur place, en état de choc et tremblante.

Une opération de recherche immédiate menée par les éléments du poste de police a permis de localiser et d'appréhender le suspect au coeur du quartier Abdou Ndiaye. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession d'un tournevis faisant office d'arme blanche et d'une bouteille de vodka.