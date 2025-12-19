Sénégal: Habib Bèye sur la CAN - « Il n'y a aucune raison pour que cela ne se passe pas bien pour le Sénégal »

Entraîneur du Stade Rennais (Ligue 1 française) et ancien international sénégalais, Habib Bèye a analysé les véritables atouts de l'équipe nationale du Sénégal en vue de la Coupe d'Afrique des nations, dont le coup d'envoi est prévu dimanche prochain au Maroc.

Dans un entretien en visioconférence accordé au quotidien « Le Soleil », l'ancien latéral droit s'est montré confiant quant aux chances des Lions. « On s'est qualifiés pour la Coupe du monde et nous enregistrons de très bons résultats. Il n'y a aucune raison pour que cela ne se passe pas bien, même si nous savons que nous aurons en face des adversaires de très haut niveau », a-t-il déclaré.

L'ancien consultant de Canal+ estime que l'un des principaux points forts de la sélection sénégalaise réside dans l'équilibre de son effectif, composé à la fois de joueurs expérimentés et de jeunes talents venus insuffler du sang neuf. Selon lui, ce mélange est de nature à créer une saine émulation au sein du groupe.

« L'avantage pour Pape Thiaw, c'est qu'il pourra s'appuyer sur l'expérience de joueurs qui ont déjà remporté la compétition. Il ne faut pas oublier que le football de haut niveau repose sur la continuité », a souligné Habib Bèye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De l'avis de l'ancien international, ces cadres constituent les garants de l'identité de jeu bâtie depuis plusieurs années. « On a beaucoup parlé de la génération 2002, mais avant nous, il y avait déjà d'autres générations. Aujourd'hui, les plus jeunes ont repris cet héritage et ont su le magnifier grâce à des joueurs comme Sadio Mané, Édouard Mendy ou Idrissa Gana Gueye. Ils transmettront aux nouveaux venus le niveau d'exigence nécessaire pour remporter une CAN », a-t-il conclu dans les colonnes de Le Soleil.