En cette période de fêtes de fin d'année, le ministère de la Sécurité ne fait pas dans la dentelle. Il veut parer à toute éventualité afin de garantir un climat de sécurité et de sérénité à l'ensemble des Burkinabè tout au long de cette période de festivités de fin d'année.

C'est à cette noble ambition que répond l'opération "Wibga". C'est un mot puisé de notre terroir, qui veut dire "l'Aigle". Cette opération a été lancée en fin de semaine, par le patron du département en charge de la sécurité. Elle s'étendra jusqu'au 15 janvier prochain, soit sur une durée d'un mois, et aucune zone du pays ne sera épargnée.

C'est donc dire qu'il s'agit d'une opération d'envergure qui va, selon le ministre de la Sécurité, mobiliser plusieurs unités des Forces de défense et de sécurité (FDS). Des actions de prévention, à travers des patrouilles (à pied ou à moto), des contrôles (tant sécuritaires que documentaires) seront menés dans le cadre de cette opération. Il est également prévu des actions de répression.

Pour ce faire, selon toujours les explications du ministre, des opérations de bouclage, de fouilles et de ratissage seront menées dans les zones identifiées comme criminogènes pour mater tout acte de criminalité repéré. C'est dire toute la volonté et la détermination du ministère de la Sécurité de travailler à renforcer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Relever le défi des fêtes de fin d'année bien sécurisées et apaisées

Franchement, à la lumière de ce que j'ai vu et entendu, c'est déjà rassurant. Je tiens donc à saluer cette vision de nos autorités qui ont préféré prévenir le mal pour ne pas avoir à le guérir. L'opération "Wibga" ne pouvait pas mieux tomber. Elle est d'autant plus opportune qu'elle intervient dans une période marquée par une forte mobilité des populations avec une intensification des activités économiques.

C'est dire si elle arrive à un moment où le besoin en sécurité est des plus pressants. Et sans nul doute, elle fera énormément de bien. Des vies seront sauvées et des commerces préservés. Moi fou, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, "l'Aigle" est lancé et il sera impitoyable face à tous ces "poussins" qui tenteront des actes d'agression, de vol ou de tout autre forme de banditisme pour troubler la quiétude des populations durant ces moments de fêtes.

La même tolérance zéro sera observée à l'égard de toutes ces personnes qui oseront défier la loi en posant des actes d'incivisme, que ce soit sur la route ou au marché. J'encourage vivement cette rigueur, car cela y va de notre sécurité. Je profite également lancer un appel citoyen à la population à collaborer avec nos forces de sécurité afin de les aider à relever le défi des fêtes de fin d'année bien sécurisées et apaisées.