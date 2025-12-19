Congo-Kinshasa: Ituri - 180 soldats des FARDC achèvent une formation au combat en milieu forestier avec la MONUSCO

18 Décembre 2025
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)
communiqué de presse Par Jean-Tobie Okala

Le camp militaire de Ndoromo, situé en périphérie de Bunia, a accueilli le 18 décembre, la cérémonie de clôture d'une formation intensive destinée à renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Une formation adaptée aux réalités du terrain

Pendant près de quatre semaines, 180 soldats issus du Bataillon Tigre et de la Compagnie Reconnaissance des FARDC ont suivi une formation accélérée au combat en milieu forestier. Organisée par des instructeurs du contingent brésilien de la MONUSCO, avec la participation du Secteur Nord de la Force, la session s'est déroulée entre le site de Jango, relevant de la 32e région militaire pour les enseignements théoriques, et le camp de Ndoromo pour les exercices pratiques.

Renforcer les capacités opérationnelles des FARDC

Cette formation a permis de renforcer la préparation des FARDC face aux groupes armés opérant dans des zones forestières difficiles d'accès. « Nous avons mis l'accent sur les techniques de combat en jungle, la navigation terrestre à l'aide de la boussole et du GPS, ainsi que le renforcement des compétences opérationnelles », a expliqué le colonel Atila, responsable de la formation au sein du contingent brésilien de la MONUSCO.

Les participants ont notamment été formés aux techniques de combat en forêt, aux tactiques militaires, à la navigation terrestre, ainsi qu'au droit international humanitaire, aux droits humains et à la protection de l'enfant, à la prévention des violences sexuelles, et aux règles d'engagement et standards des Nations Unies. La formation a également inclus des exercices de descente en rappel depuis un hélicoptère, destinés à des interventions dans des zones difficiles d'accès, notamment dans les territoires de Mambasa et de Djugu, y compris les zones lacustres de Tchomia et Nyamamba, ainsi que dans le territoire d'Irumu, en particulier l'axe Tchabi, Route nationale 4, Komanda-Luna.

Une coopération en appui aux efforts de protection des civils

En 2025, plus de 1 000 militaires des FARDC ont bénéficié de formations dispensées par les Casques bleus de la MONUSCO. Ces actions s'inscrivent dans la coopération entre la Mission et les forces congolaises, en soutien aux efforts visant à améliorer la protection des civils face aux menaces persistantes des groupes armés en Ituri, ainsi que dans le Nord et le Sud-Kivu.

