Ethiopie: La Bourse éthiopienne des matières premières finalise les préparatifs pour le lancement du commerce de l'opale et d'autres minéraux

Addis Ababa — Les préparatifs sont terminés pour intégrer l'opale et d'autres produits minéraux dans la plateforme commerciale moderne de l'Ethiopian Commodity Exchange (ECX).

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne, le directeur général de l'ECX, Mergia Bayissa, a déclaré que cette étape importante marquait une expansion significative du champ d'action de la Bourse.

En prônant la transparence et la modernisation, il a ajouté que l'ECX continuait à jouer un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de pratiques commerciales efficaces en Éthiopie.

Le PDG a rappelé que l'ECX avait démarré ses activités avec seulement deux produits : le maïs et le blé.

Au fil des ans, l'ECX a connu une croissance remarquable et propose désormais un portefeuille diversifié de 28 produits agricoles, dont le café, le sésame, les légumineuses, les graines oléagineuses et diverses épices.

M. Mergia a souligné que l'orientation stratégique du gouvernement a joué un rôle déterminant dans l'introduction de 15 nouveaux produits dans le système après la réforme.

Selon lui, ces efforts ont renforcé la position de l'ECX en tant que destination commerciale compétitive et très prisée, en améliorant considérablement son efficacité institutionnelle globale.

La modification de la proclamation relative à la Bourse des matières premières éthiopienne a élargi le mandat de l'institution pour inclure les matières premières non agricoles, en particulier les produits industriels et minéraux.

En conséquence, l'ECX a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Mines pour introduire l'opale sur le marché officiel.

M. Mergia a déclaré que son institution avait achevé la conception d'un système de négociation dédié à d'autres minéraux que l'opale.

Le PDG a révélé que le commerce officiel de ces ressources précieuses commencera dès que les dernières formalités administratives au sein du ministère des Mines auront été finalisées.

Gera Techane, responsable du développement des minéraux artisanaux et des bijoux, a déclaré que des activités de collaboration ont été menées avec l'ECX, dans le but de moderniser le secteur et de remédier aux goulets d'étranglement de longue date dans le commerce des minéraux.

Il a déclaré que les efforts conjoints visant à résoudre les défis commerciaux auxquels est confrontée la production d'opale sont sur le point d'aboutir, et que le lancement imminent de ce minerai sur la bourse devrait constituer une étape décisive.

Cette initiative permettra de lutter efficacement contre le commerce illégal tout en garantissant que les producteurs locaux reçoivent une rémunération équitable et tirent profit de leur travail.