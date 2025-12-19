Ethiopie: Les législateurs éthiopiens considèrent les liens stratégiques avec l'Inde comme une opportunité pour les pays en développement

Addis Ababa — Les parlementaires éthiopiens affirment que le partenariat stratégique avec l'Inde pourrait servir de plateforme puissante pour promouvoir les intérêts des pays en développement tout en tirant parti du rôle continental des deux pays.

À la suite de la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie et de son discours devant la Chambre des représentants du peuple mercredi, l'agence de presse éthiopienne s'est entretenue avec des députés qui ont fait part de leur point de vue sur le partenariat croissant entre l'Éthiopie et l'Inde.

Alors que deux nations historiques renforcent leurs liens bilatéraux, l'Éthiopie et l'Inde ont officiellement élevé leur relation au rang de partenariat stratégique, ont annoncé leurs dirigeants.

Cette décision est largement considérée comme une étape importante, ouvrant un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès communs entre les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le discours du Premier ministre indien Modi devant le Parlement éthiopien a notamment attiré l'attention internationale, amplifiant la diplomatie du Sud au-delà du cadre des discussions bilatérales.

Dans son discours, il a souligné l'engagement des deux pays à approfondir leur coopération dans de multiples secteurs sur la base du principe de l'intérêt mutuel.

Nejat Girma, membre du Parlement, a mis en avant les relations diplomatiques de longue date et les liens solides entre les peuples éthiopien et indien.

Elle a également souligné la nécessité de renforcer davantage le partenariat afin de promouvoir une prospérité partagée.

Fathi Mahdi, un autre membre du Parlement, a décrit l'Éthiopie et l'Inde comme des civilisations anciennes dont l'avenir est façonné par leurs propres choix.

Fathi a fait remarquer que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique favoriserait une amitié résiliente et durable, indépendamment de l'évolution de la situation mondiale.

À cet égard, il a ajouté que la visite du Premier ministre Modi reflétait la solidité croissante de cette relation.

Ce partenariat serait particulièrement précieux pour permettre aux deux pays de se soutenir mutuellement sur les plateformes internationales, a souligné un autre député, l'ambassadeur Tofiq Abdullahi.

Le président de la Chambre des représentants du peuple (HoPR), Tagesse Chafo, a déclaré que l'Éthiopie et l'Inde travaillent avec diligence pour promouvoir les intérêts des pays en développement en tirant parti de leur influence continentale.

Il convient de rappeler que l'Éthiopie et l'Inde ont établi des relations diplomatiques officielles en 1948 et que leur partenariat stratégique actuel a ouvert de nouvelles perspectives pour la prospérité commune des deux nations.