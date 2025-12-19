Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le BIT et le Prodivac forment les entreprises agricoles du Pool

Le sous-préfet de Mindouli, Francis Hochard Tela, et la coordonnatrice nationale du Bureau international du travail (BIT) pour le Projet de développement intégré des chaines de valeurs agricoles au Congo (Prodivac), Gloria Ondako Oket, ont patronné, le 12 décembre à Mindouli dans le département du Pool, la cérémonie de remise des certificats de fin de formation aux petits producteurs agricoles répondant ainsi aux besoins de compétences des entreprises du Pool.

L'un des objectifs de cet atelier consistait à rapprocher l'éducation et la formation, pour répondre aux besoins en compétences des entreprises et unités productives du secteur agricole, afin de soutenir la croissance des exportations, la diversification économique et la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

« Nous leur avons enseigné la méthodologie pour mieux gérer leur entreprise. Le BIT, dans son approche programme, envisage aussi de renforcer les initiatives de création d'entreprises et d'accompagner les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne sont pas encore porteurs d'idées », a explicité le formateur.

Recevant leurs attestations de fin de formation, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les organisateurs. « Ces formations coûtent chers. Donc, je dis vraiment merci à l'organisateur qui nous a appris comment tenir une entreprise, tenir une société, gérer le stock, faire du marketing et autres. Je suis vraiment très contente, a déclaré Anastasia Nkoukou, une participante.

Au Congo comme ailleurs dans le monde, la certification permet de répondre aux besoins des entreprises et aux réalités du travail, puisqu'elle est centrée sur les compétences d'un métier ou d'une fonction.

Un autre participant, Boniface Yinga, a déclaré : « Désormais, nous allons éviter pleins d'erreurs et nous allons évoluer de façon professionnelle afin d'augmenter la capacité de production et notre capacité à gérer pour que nos entreprises grandissent. Que l'on passe de petits producteurs aux grands ».

Le sous-préfet de Mindouli, Francis Hochard Tela, a, pour sa part, salué l'enthousiasme et l'implication massive des agriculteurs et des délégués de coopératives agricoles du Pool durant la durée de la formation. « Il y a un engouement visible des jeunes. Je viens ici pour la deuxième fois, je vois la frénésie des jeunes, je vois comment ils sont engagés à faire cette formation. Je demanderai que le BIT multiplie les opportunités dans d'autres localités du pays », a-t-il suggéré.

La maison agroalimentaire Mâ Kinguenga basée à Mindouli a contribué à la réussite de cette formation à travers la mobilisation effective des bénéficiaires. Ainsi donc, son responsable a préconisé que cette session ne soit pas la dernière et souhaité que les organisateurs accompagnent les bénéficiaires pour qu'ils deviennent à leur tour des relais de la formation.

La formation de cent producteurs bénéficiaires de Prodivac sur la méthodologie "Gérez-mieux votre entreprise" du BIT s'inscrit dans le cadre du Projet d'assistance technique du BIT au Prodivac. Ce projet est financé par la BAD dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et le BIT, matérialisé à travers un accord de convention entre le Prodivac et le BIT.

« Qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères remerciements à l'endroit du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche qui nous accompagne dans le cadre du processus de l'opérationnalisation de la Convention avec le BIT au Prodivac, projet du gouvernement financé par la BAD. Tout bien considéré, le BIT voudrait rassurer le gouvernement de la République du Congo de son appui méthodologique de proximité et du développement de la construction du partenariat solide, germe (fruit) de l'amélioration de l'employabilité, de l'entreprenariat et du développement des compétences au profit des jeunes et des communautés vulnérables », a indiqué Gloria Ondako Oket, coordonnatrice nationale du Bureau international du travail pour le Prodivac.