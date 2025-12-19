Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'ISTP congratule ses licenciés

Plus de cent -soixante- quinze étudiants en licence à l'institut des sciences et techniques professionnelles (ISTP) du Congo ont reçu, récemment, à Brazzaville leur diplôme marquant la fin de leur cycle. Ces étudiants se disent prêts à mettre leur compétence à la disposition du pays pour booster l'entrepreneuriat au Congo.

Recevant leur diplôme, ces étudiants en gestion et en sciences et technologies ont exprimé leur ambition visant à apporter une main-d'œuvre opérationnelle pour l'émergence du Congo.

« Je rêve qu'un jour, lorsqu'on prononcera nos noms, que ce ne soit pas seulement pour dire qu'il ou elle a un diplôme, mais pour dire qu'il ou elle a changé quelque chose dans sa communauté. Mais ce rêve ne se réalisera pas par la chance ou la paresse (...). Notre discipline, notre persévérance et notre foi en notre capacité feront la différence », a déclaré Meilleur Etou, diplômé de l'ISTP.

En effet, avec un taux de réussite de 79,32 %, ces finalistes ont validé leur examen. Soit un taux supérieur à celui de l'année dernière. Le directeur de l'institut, Charles Mambouna, s'est réjoui de cette avancée, mais il a toutefois exhorté ces derniers à fournir davantage d'efforts sur le marché de l'emploi.

« Souvenez-vous de ceci, chers étudiants : le diplôme n'est pas une fin, c'est un début. Il représente votre potentiel, votre capacité à évoluer, à apprendre. Votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Transformez les difficultés en opportunités, les erreurs en expérience. Restez fidèles à vos valeurs, cultivez l'innovation éthique et la responsabilité », a-t-il encouragé.

La directrice du mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza, Belinda Ayessa, présente à cette cérémonie de remise de diplôme, a salué la détermination de ces jeunes durant leur parcours et les a encouragés à davantage d'efforts pour« élever encore plus haut l'étendard du génie congolais ».

Signalons que cette cérémonie de remise de diplôme est la première qu'organise l'institut des sciences et techniques professionnelles depuis sa création en 2004. Mais également l'institut s'est ouvert aux cycles de master.