Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le haut commandement statue sur son bilan annuel

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division, Guy Blanchard Okoï, a lancé le 17 décembre à Brazzaville, les travaux de la conférence d'évaluation des activités majeures réalisées en 2025.

La réunion annuelle de deux jours regroupe les commandants organiques centraux et les commandants des zones militaires de défense, ainsi que les directeurs de l'état-major. Elle a pour objectif de dresser le bilan des activités des FAC en 2025 et de jeter les bases des axes prioritaires de l'année prochaine.

Il s'agit donc, pendant ces journées, d'établir un bilan par domaines d'activités majeures ; de nouer un dialogue de commandement qui impliquera d'une part le chef d'état-major général des FAC et les commandants organiques, et d'autre part le chef d'état-major général des FAC et les commandants de zones militaires de défense ; de proposer les axes prioritaires et des orientations initiales de programmation de l'année 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette conférence favorisera en outre les échanges entre le chef d'état-major général des FAC et ses grands subordonnés. Ils travailleront prioritairement sur ce qui a pu être constaté comme contre-performance afin que, au niveau de chaque commandant organique et de chaque commandant de zone, puissent être étudiés les modalités d'amélioration de la performance.

Dans son mot d'ouverture, Guy Blanchard Okoï, a rappelé aux conférenciers qu'en février dernier s'était tenue la conférence de planification des activités annuelles des FAC qui avait permis de fixer des objectifs, des indicateurs de résultats dans un plan de travail annuel, assorti d'un chronogramme annuel des activités.

"Nous inscrivions alors les futurs organismes opérationnels à s'approprier la pratique de l'auto-évaluation de façon régulière avant d'organiser nos évaluations des subordonnés, a-t-il relevé. Aujourd'hui et maintenant, nous nous engageons dans cet exercice d'évaluation, car, une armée qui ne s'évalue pas, qui ne se met pas à jour, se condamne à l'immobilité ; l'immobilité conduit à la léthargie, avec pour corollaire un recul inévitable, voir l'obsolescence de tous les systèmes de sécurité ».

Pour autant a ajouté, Guy Blanchard Okoï, le ministre de la Défense nationale dans sa communication du 18 septembre dernier a épinglé les difficultés administratives et culturelles pour lesquelles, il a instruit d'apporter de plus de solutions.

"Nous y travaillons encore ! C'est sur ces deux points de repères que j'exhorte les participants à suivre l'itinéraire afin qu'au terme de nos travaux, nous définissions une feuille de route qui nos engagera plus solidairement et plus efficacement en 2026 pour mieux nous arrimer au programme de défense du territoire et de consolidation de la paix. "

« Je vous invite à la rigueur et à la perspicacité pendant nos travaux. La sincérité et la responsabilité de l'échange nous conduira de façon concertée à déterminer ensemble, les mesures correctives et les ajustements nécessaires pour améliorer nos performances en tant que chef. En effet, pendant nos échanges, je peux compter sur la franchise et l'objectivité de vos analyses ainsi sur vos propositions pragmatiques », a-t-il ajouté.