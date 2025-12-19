Afrique: APPO - Le nouveau secrétaire général installé officiellement dans ses fonctions

L'Algérien Farid Ghezali a été intronisé, ce 17 décembre à Brazzaville, à la tête du secrétariat général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO). Le successeur du Nigérian Dr. Omar Farouk Ibrahim est attendu sur des dossiers brûlants tels que le lancement de la Banque africaine de l'énergie, le renforcement des compétences africaines, ainsi que le développement du marché pétrolier et gazier.

La cérémonie de passation de service entre le secrétaire général sortant, le Dr. Omar Farouk Ibrahim, et Farid Ghezali a eu lieu en présence de délégués des États membres, du corps diplomatique et du personnel de l'APPO. Les divers intervenants qui se sont succédé ont salué les réalisations du secrétaire général sortant durant ses six années à la tête de ce poste stratégique de l'organisation.

Dans un discours d'adieu, Dr. Omar Farouk Ibrahim a dressé un bilan positif de son mandat, mettant en avant les résultats obtenus grâce à la coopération entre les 18 pays membres, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan, le Sud-Soudan, la République Démocratique du Congo, et la Tunisie. Il a invité son successeur à s'appuyer sur ces récents acquis pour relever les défis actuels et futurs.

Le nouveau secrétaire général, Farid Ghezali, a pour sa part reconnu l'ampleur des tâches qui l'attendent. Ce spécialiste en analyse des affaires commerciales et du marché pétrolier a souligné l'importance de la collaboration entre les pays africains, la promotion de la souveraineté énergétique, la formation des cadres locaux dans les métiers du pétrole et du gaz, ainsi que le développement de l'industrie de transformation des produits pétroliers et du marché intra-africain. En s'engageant à poursuivre les efforts initiés, il a affirmé que son mandat représente à la fois un honneur et une responsabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ancien haut cadre de la compagnie pétrolière d'Algérie, Sonatach, il a également mis l'accent sur l'évolution rapide du monde énergétique et a appelé à une transition énergétique juste et souveraine pour l'Afrique. Il a insisté sur le fait que les ressources continentales doivent figurer au centre des décisions mondiales, réaffirmant que l'APPO jouera un rôle central dans la coopération énergétique et le financement au niveau régional.

Présent à la cérémonie, Raoul Ominga, directeur général de la Société des pétroles du Congo (SNPC), a souligné l'importance du travail collectif pour le développement du secteur énergétique africain. Il a évoqué des initiatives novatrices comme la Banque africaine de l'énergie et a souligné la nécessité de former les jeunes Africains face aux défis énergétiques contemporains. Raoul Ominga a appelé à refonder l'avenir énergétique de l'Afrique, où une grande partie de la population demeure sans accès à l'électricité.