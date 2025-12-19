Congo-Brazzaville: Cinéma - Armel Luyzo Mboumba diplômée du Parcours panafricain des producteurs

Armel Luyzo Mboumba, jeune photographe, réalisatrice-productrice et responsable de La Forge Production, a achevé, après neuf mois au Maroc, le Parcours panafricain des producteurs (PPP), un master exécutif en production cinéma qui marque un tournant décisif dans sa carrière.

« Ce programme a représenté bien plus qu'une simple formation. C'est une étape déterminante de ma trajectoire, un moment de recentrage, d'exigence et de transformation », confie-t-elle. Arrivée au métier par passion et engagement, Armel a longtemps appris sur le terrain, au fil des projets, des résidences artistiques et des défis. Intégrer une formation aussi structurée lui a permis, dit-elle, « de mettre de l'ordre dans mes connaissances, de renforcer mes compétences et de clarifier ma posture ».

Initié par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Canal+ University et l'ESAV Marrakech, le programme vise à professionnaliser les producteurs africains et à faire émerger des projets solides et viables.

Pendant neuf mois, le PPP a couvert toutes les dimensions du métier. Du développement de projets à la production exécutive, en passant par le montage des équipes, la gestion des droits, la construction de budgets, les plans de financement et les stratégies de diffusion internationale. À cela se sont ajoutées des masterclasses et des études de cas animées par des professionnels reconnus du cinéma mondial. Un dispositif dense, mêlant cours théoriques, travaux pratiques, évaluations continues et accompagnement personnalisé.

La formation, alternant présentiel à l'ESAV Marrakech et modules à distance, s'est révélée aussi exigeante qu'introspective. « C'était un format intense, à la fois professionnel et profondément personnel. Cela m'a permis de faire une pause réflexive sur ma pratique, tout en consolidant mes outils pour mieux repartir », explique Armel, de retour à Brazzaville depuis 13 décembre.

Les retombées sont déjà claires. Elle revient avec une méthodologie précise, une capacité renforcée à défendre ses projets devant des commissions internationales et un réseau professionnel élargi. Mais l'enjeu est aussi symbolique : Armel Luyzo Mboumba est la première femme congolaise diplômée de ce master. « Cela me donne une responsabilité supplémentaire : ouvrir la voie à d'autres », affirme-t-elle.

Désormais, les perspectives se dessinent : structurer durablement La Forge Production à Brazzaville, développer de nouveaux projets congolais aux ambitions internationales, partager les acquis à travers des ateliers et du mentorat, et défendre un cinéma africain libre et engagé. Avec, en ligne de mire, un dialogue avec les autorités culturelles pour inscrire pleinement le cinéma dans les priorités nationales.