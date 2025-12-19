Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - 54 jeunes certifiés en décoration florale

Le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement (Figa) a procédé le 13 décembre, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, en partenariat avec la société Déco Évents, à la remise de certificats à 54 jeunes formés dans le domaine de la décoration florale.

Cette cérémonie marquait non seulement la clôture de la phase de formation en décoration florale de 54 jeunes femmes et hommes issus des neuf arrondissements de Brazzaville, mais aussi leur reconnaissance en tant qu'artisans professionnels, leur immatriculation au répertoire de l'Agence nationale de l'artisanat et leur accès à l'auto-emploi grâce au micro crédit.

« Un jeune formé, une entreprise créée, un emploi garanti », tel a été le thème de cette formation qui montre l'engagement du Figa à soutenir l'autonomisation et l'auto-employabilité des jeunes par la formation qualifiante et l'entrepreneuriat. Et ce, grâce à la mise en œuvre de programmes performants facteurs d'insertion socioprofessionnelle à travers des partenariats institutionnels et privés.

« Cette formation tombe en ces temps où le gouvernement entend ouvrir des brèches porteuses d'opportunités de création de richesses et d'emplois pour les jeunes de notre pays par l'apprentissage et par-delà la promotion de métiers émergents dans le sillage de notre secteur de l'artisanat », a indiqué le directeur interdépartemental Brazzaville-Pool du Figa, Luc Christian Mpara.

La formation fait suite à l'élan de valorisation de la filière florale initié le 23 février dernier par la ministre en charge des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, avec l'appui technique d'un partenaire privé. « Cette branche d'activité de notre artisanat fait actuellement florès en termes de demandes par les consommateurs et engendre un succès commercial auprès des prestataires », a précisé Luc Christian Mpara.

Le but de cette formation, a rappelé la promotrice de Déco Events, Flavelle Vouanza Moundelé, était d'apprendre à fabriquer des éléments de décoration florale notamment pour les mariages. « A travers cette apprentissage, ces jeunes sont aujourd'hui capables d'ouvrir une structure physique, virtuelle, ou peu importe la manière selon laquelle ils souhaitent exercer dans ce domaine », a expliqué la promotrice de cette structure de décoration événementielle.

Financés par le Figa et formés par la société Déco Évents, les lauréats ont tous tenu à remercier les organisateurs de cette formation. Ils ont promis, après l'octroi de micro-crédits d'une valeur de 16 500 000 FCFA, de tout mettre en œuvre pour s'émanciper professionnellement.