Congo-Kinshasa: RDC/USA - Judith Suminwa ouvre une Journée de réflexion sur les opportunités d'investissement

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé, ce jeudi 18 décembre, à l'ouverture de la Journée de réflexion de haut niveau organisée par la Chambre de commerce américaine en République démocratique du Congo, en collaboration avec l'Ambassade des États-Unis.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette rencontre s'articule autour du thème : « Partenariat RDC-USA : défis, opportunités et nouvelles dynamiques d'investissement ».

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du Forum économique et d'investissement USA-RDC, tenu en octobre dernier à Washington D.C. Elle traduit la volonté commune des deux pays de donner une suite concrète aux engagements pris lors de ce rendez-vous, en mettant l'accent sur l'investissement privé comme moteur de croissance inclusive et de développement durable.

Les engagements du gouvernement congolais

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, la Première ministre a rappelé que le partenariat entre la RDC et les États-Unis repose sur une conviction partagée.

« L'investissement privé responsable constitue le moteur le plus puissant de la croissance économique, de l'innovation et de la création d'emplois durables », a-t-elle dit.

Elle a ajouté : « Pour le Gouvernement congolais, attirer les investisseurs américains signifie offrir un environnement stable, prévisible, conforme aux standards internationaux et orienté vers des résultats mesurables ».

La confiance américaine dans le potentiel congolais

De son côté, l'Ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlyn, a réaffirmé la confiance de son pays dans le potentiel économique congolais : « Nous sommes convaincus que ce pays aux opportunités immenses peut devenir une destination attractive pour les investisseurs privés. Ces entreprises contribueront à créer des emplois pour la jeunesse et à soutenir l'investissement dans le capital humain, afin de permettre à la RDC de progresser dans les chaînes de valeur régionales et mondiales ».

Enfin, le représentant de la Chambre de commerce américaine en RDC, Yannick Sukamunu, a souligné l'importance du contexte politique : « La signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda ouvre une nouvelle ère faite d'espoir, mais aussi de responsabilité. La paix n'est pas seulement une aspiration politique ; elle constitue le socle indispensable au développement économique, à la création d'emplois et à l'attractivité des investissements étrangers ».