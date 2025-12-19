Soudan: Al-Burhan et Al-Sissi discutent du renforcement stratégique de la coopération bilatérale

Le président du conseil souverain de transition, le Lieutenant-général. Abdel Fattah Al-Burhan et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, ont tenu aujourd'hui des entretiens communs au palais d'Al-ittihadiya portant sur le développement et le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur la promotion de la coopération entre les deux pays frères.

Les entretiens ont également abordé les derniers développements au Soudan et les efforts en cours pour instaurer la paix, ainsi que les initiatives régionales et internationales visant à restaurer la paix et la stabilité dans le pays.

Les discussions ont réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Soudan.

Les deux parties ont en outre souligné la disposition de la république arabe d'Égypte à fournir toute l'aide nécessaire aux soudanais pour faire face aux conditions humanitaires actuelles et l'importance de mettre fin aux crimes commis contre le peuple soudanais et de tenir les responsables pour compte.

Le président du conseil souverain a exprimé sa gratitude envers la république arabe d'Égypte pour l'accueil et le soutien accordés aux soudanais résidant en Égypte, saluant la tradition égyptienne d'hospitalité et confirmant la profondeur des relations soudano-égyptiennes.