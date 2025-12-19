Soudan: Accueil officiel du président du CST au Caire

Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a accordé aujourd'hui, au palais d'Al-Ittihadiya, un accueil officiel en l'honneur de la visite en Égypte du président du Conseil de souveraineté de transition, le Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan.

La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et festive, reflétant la profondeur des liens fraternels et des attaches historiques unissant les deux peuples frères.

Les relations bilatérales entre le Soudan et la République arabe d'Égypte connaissent une évolution notable, grâce au haut patronage accordé par les dirigeants des deux pays aux dossiers de coopération conjointe.

Cette dynamique est en outre renforcée par une coordination constructive concernant les positions des deux États sur les questions régionales et internationales.