Soudan: Le président du CST arrive au Caire

18 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Caire, 18 Déc.2025 (SUNA) - Le Président du Conseil souverain de transition et Commandant en chef des Forces armées, le Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé aujourd'hui dans la capitale égyptienne, Le Caire, pour une visite officielle d'une journée.

À son arrivée à l'Aéroport international du Caire, il a été accueilli par le Président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux présidents devraient tenir des entretiens conjoints portant sur le renforcement et le développement des relations bilatérales, ainsi que sur les moyens de promouvoir les perspectives de coopération commune dans divers domaines.

Le Président du Conseil souverain est accompagné, lors de cette visite en Égypte, du Sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Muawiya Osman Khaled, et du Directeur du Service général des renseignements, le Général d'armée Ahmed Ibrahim Mufaddal.

