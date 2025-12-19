Afrique: L'ambassadeur du Soudan présente ses lettres de créance au président du Zimbabwe

18 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur de la république du Soudan, Ibrahim al-Sheikh Abdelrazak Ahmed, a présenté ses lettres de créance au président de la République du Zimbabwe son excellence Dr Emerson Dambudzo Mnangagwa en tant qu'un d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan auprès du Zimbabwe. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel dans la capitale Harare, le 11 décembre 2025.

Au cours de l'entretien, l'ambassadeur a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté de transition Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, , à son frère le président de la République du Zimbabwe, ainsi que ses orientations appelant à déployer tous les efforts pour renforcer et développer les relations bilatérales entre les deux pays. Il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Son Excellence le président pour son accréditation, saluant les relations historiques solides unissant le Soudan et le Zimbabwe.

Pour sa part, Son Excellence le président zimbabwéen a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'ambassadeur, salué la place du Soudan en tant qu'État africain riche en ressources, et réaffirmé la volonté de son pays de promouvoir les relations de coopération entre les deux États dans les domaines de l'agriculture commerciale, de l'investissement, de l'éducation et de la santé, invitant les investisseurs soudanais de profiter des opportunités d'investissement disponibles au Zimbabwe.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.