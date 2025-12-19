Afrique: L'ambassadeur du Soudan présente ses lettres de créance au président du Zimbabwe

L'ambassadeur de la république du Soudan, Ibrahim al-Sheikh Abdelrazak Ahmed, a présenté ses lettres de créance au président de la République du Zimbabwe son excellence Dr Emerson Dambudzo Mnangagwa en tant qu'un d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan auprès du Zimbabwe. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel dans la capitale Harare, le 11 décembre 2025.

Au cours de l'entretien, l'ambassadeur a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté de transition Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, , à son frère le président de la République du Zimbabwe, ainsi que ses orientations appelant à déployer tous les efforts pour renforcer et développer les relations bilatérales entre les deux pays. Il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Son Excellence le président pour son accréditation, saluant les relations historiques solides unissant le Soudan et le Zimbabwe.

Pour sa part, Son Excellence le président zimbabwéen a souhaité la bienvenue à Son Excellence l'ambassadeur, salué la place du Soudan en tant qu'État africain riche en ressources, et réaffirmé la volonté de son pays de promouvoir les relations de coopération entre les deux États dans les domaines de l'agriculture commerciale, de l'investissement, de l'éducation et de la santé, invitant les investisseurs soudanais de profiter des opportunités d'investissement disponibles au Zimbabwe.