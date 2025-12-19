Soudan: Le ministre de la jeunesse réaffirme l'intérêt de l'état pour les questions de la jeunesse

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Pr. Ahmed Adam, a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur des questions de la jeunesse, notamment leur autonomisation, leur formation et leur qualification, afin de contribuer au développement et à la renaissance du pays, saluant leur rôle dans la bataille de la dignité.

Ces propos ont été tenus lors de sa rencontre à Dongola avec les cadres et employés du Conseil suprême de la jeunesse et des sports, dans le cadre de sa visite dans l'État d'Alshamalya, en présence du Secrétaire général du Conseil, Dr. Abdelrahman Ahmed Faqiri, ainsi que de représentants des organisations de la jeunesse.

Le ministre a salué les efforts du gouvernement de l'État et du Conseil suprême, réaffirmant le soutien de son ministère aux plans et programmes du secteur.

De son côté, le Secrétaire général a souligné la poursuite de la mise en oeuvre des programmes du Conseil et l'intérêt croissant accordé aux différentes activités sportives.

La visite du ministre a été qualifiée d'impulsion majeure pour l'action de jeunesse et sportive dans l'État.