Ile Maurice: Le réseau routier de l'Ouest amorce un nouveau virage

Le nouveau tronçon routier reliant Flic-en-Flac à la Pierrefonds Road a été inauguré ce matin du jeudi 18 décembre 2025 à Cascavelle. L'événement marque une étape importante dans le développement du réseau routier de l'Ouest, attendu de longue date par les automobilistes et les habitants de la région.

D'une longueur de 5,8 kilomètres, cette nouvelle route de contournement comprend cinq ronds-points ainsi qu'un autopont spécialement aménagé pour fluidifier la circulation aux heures de pointe. Ce projet s'inscrit dans la vaste stratégie de désengorgement des axes routiers traditionnels, particulièrement sur la route côtière entre Flic-en-Flac et Cascavelle, où les embouteillages se font sentir quotidiennement.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales, ainsi que les députés de la circonscription, Arvin Babajee, Véronique Leu-Govind et Raveen Jugurnauth. Le ministre a souligné que cette nouvelle infrastructure devrait significativement alléger les flux de trafic en offrant une voie alternative pour les usagers se déplaçant entre l'Ouest, le centre et d'autres parties de l'île. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre des investissements structurants pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des Mauriciens.

Le projet du Flic-en-Flac-Pierrefonds Link Road fait partie d'un ensemble de travaux d'envergure visant à renforcer la connectivité à travers l'île. Parmi les initiatives à venir, l'autoroute M4, qui reliera Forbach dans le Nord à Grand-Bel-Air dans le Sud-Est, figure en bonne place dans les plans du gouvernement. Cette autoroute nationale doit relier les quatre coins de l'île et faciliter une circulation plus fluide sur de longues distances, grâce à un financement mixte provenant en partie du gouvernement mauricien et en partie d'une ligne de crédit indienne. Il est prévu que les travaux de l'autoroute M4 démarrent entre mai et juin 2026.

D'autres projets structurants sont également en cours ou en phase de planification, tels que la Melrose-Dubreuil Link Road et le Ring Road Project, destinés à optimiser encore davantage le réseau routier national. Ces initiatives s'inscrivent dans un plan plus large de modernisation et d'expansion du réseau routier mauricien, visant à réduire les temps de trajet, diminuer l'empreinte carbone des transports et soutenir la croissance économique du pays.

Quant à la dernière phase du Flic-en-Flac-Pierrefonds Link Road, qui reliera Cascavelle à Manisha, Flic-en-Flac, elle devrait être achevée d'ici juin 2026, complétant ainsi la nouvelle liaison routière ouest.

Cet axe routier représente une avancée majeure pour le désengorgement des routes secondaires et l'amélioration de la mobilité des usagers dans l'ouest de l'île. Il illustre également la volonté des autorités de poursuivre une politique d'infrastructures ambitieuse pour répondre aux défis d'un trafic en constante augmentation.