Ile Maurice: Indie's World au bord de la rupture - 200 chiens privés d'eau

C'est un véritable appel à l'aide que lance l'association Indie's World. Créée en 2017, cette structure engagée oeuvre quotidiennement au sauvetage et à la protection des chiens errants à Maurice.

Son objectif est clair : offrir une seconde chance à ces animaux abandonnés, souvent maltraités, qui ne demandent qu'un minimum d'attention et de soins. Mais depuis plusieurs jours, l'association fait face à une difficulté majeure qui menace directement le bien-être de ses quelque 200 pensionnaires : le manque d'eau.

Après avoir quitté Baie-du-Cap, Indie's World s'est installée à Surinam avec l'ensemble de ses équipements. Si le déménagement a été effectif depuis plusieurs mois, l'installation officielle du refuge sur ce nouveau site remonte à environ trois mois. Les infrastructures y ont été pensées pour assurer la réhabilitation des animaux dans des conditions adéquates. L'association intervient à plusieurs niveaux : sauvetage, soins vétérinaires, réhabilitation, stérilisation et placement en familles d'accueil ou à l'adoption.

Fonctionnant sans subventions gouvernementales, Indie's World repose essentiellement sur la générosité du public et l'engagement de bénévoles. Une solidarité devenue aujourd'hui indispensable face à une situation qui, selon les responsables, n'est plus tenable. «Depuis le début, nous faisons face à ce problème d'approvisionnement en eau, mais cela restait plus ou moins gérable. Avec près de 200 chiens, ce n'est désormais plus possible», explique Cindy Javin, l'une des responsables de l'association.

Selon elle, les démarches auprès de la Central Water Authority (CWA) se multiplient afin de trouver une solution durable. «Nous passons régulièrement des appels. Parfois, des camions-citernes sont envoyés, mais il arrive aussi que pendant plusieurs jours, nous n'ayons aucune livraison», déplore-t-elle. Elle souligne surtout l'absence de vérification sur place. «Personne ne vient constater pourquoi l'eau ne coule pas ou coule très peu. Pourtant, dans la région où se situe le refuge, les voisins ne semblent pas rencontrer de problèmes d'approvisionnement», ajoute-t-elle.

Cette pénurie intervient dans un contexte déjà difficile pour l'association. Avec une population canine en constante augmentation, trouver des familles d'accueil ou d'adoption reste un défi de taille. «Nous avons la chance d'être soutenus par des associations partenaires en France et en Suisse, ce qui permet quelques adoptions à l'étranger. Mais cela reste compliqué de trouver de bonnes familles», confie Cindy Javin.

Avec sa soeur Malika, elle veille chaque jour au bien-être des animaux, malgré des moyens limités. La situation est d'autant plus préoccupante en cette période de fortes chaleurs, où l'accès à l'eau devient vital pour les chiens hébergés au refuge.

La CWA a été informée de la situation et indique qu'une intervention à deux niveaux a été engagée dans les plus brefs délais. «Un camion-citerne sera déployé rapidement. Par ailleurs, une équipe technique sera dépêchée sur place afin d'identifier l'origine du problème et de proposer des solutions appropriées», précise la CWA. De son côté, l'association espère une intervention rapide et surtout une solution durable, afin de garantir des conditions de vie dignes à ces animaux déjà fragilisés par l'abandon.