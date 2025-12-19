Ile Maurice: La CWA expulse un Executive Engineer

La Central Water Authority (CWA) a décidé d'expulser Acharya Vinobha Boodhun, Executive Engineer, pour de graves manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre du projet de construction du réservoir de Cluny. Les faits reprochés couvrent la période allant d'octobre 2021 à juin 2023. Une telle sanction demeure exceptionnelle au sein de la CWA, où les fautes professionnelles donnent généralement lieu à des suspensions ou à des sanctions disciplinaires, et très rarement à une expulsion immédiate.

Selon les conclusions du comité disciplinaire, l'ingénieur aurait manqué à son devoir de diligence et de contrôle, compromettant le respect des clauses contractuelles ainsi que la sécurité de l'ouvrage. Le comité relève notamment le non-respect des recommandations du rapport géotechnique, en particulier en ce qui concerne les fondations du réservoir. Il est également reproché à l'ingénieur de ne pas avoir vérifié le remblayage des cavités identifiées sur le site avant la poursuite des travaux.

Le comité disciplinaire souligne aussi l'absence de contrôle du planning de ferraillage, que l'ingénieur aurait dû exiger du contracteur et vérifier avant les principales coulées de béton. Des non-conformités ont par ailleurs été constatées sur la qualité du béton utilisé, le grade 35 ayant été employé à la place du grade 35A prévu contractuellement. Le diamètre de l'indicateur de niveau d'eau constitue une autre anomalie technique, celui-ci ayant été fixé à 50 mm au lieu des 110 mm spécifiés dans le contrat.

Outre les aspects techniques, le comité disciplinaire met en lumière plusieurs irrégularités administratives. Vinobha Boodhun aurait certifié un paiement de Rs 18 000 pour des photographies figurant au Bill of Quantities, alors que cette prestation n'aurait jamais été réalisée par le contracteur. Le comité disciplinaire note également que l'ingénieur n'a pas exigé la soumission des plans "as-built", documents pourtant essentiels pour assurer la traçabilité des travaux et faciliter la maintenance future du réservoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au regard de la gravité et de l'accumulation des manquements, le comité disciplinaire a estimé que Vinobha Boodhun a agi en contradiction avec son devoir de loyauté et de confiance envers la CWA. Contrairement aux pratiques habituelles, qui privilégient des sanctions intermédiaires, l'option d'une expulsion immédiate a été retenue.

Le ministre de tutelle, Patrick Assirvaden, a déjà fait comprendre qu'il n'accepte aucune forme de négligence dans la gestion des projets relevant de la CWA. Il a rappelé que tous les employés de l'organisme sont tenus de respecter strictement leurs obligations contractuelles et techniques, en particulier lorsqu'il s'agit d'infrastructures stratégiques liées à l'approvisionnement en eau potable.

Pour rappel, à l'issue d'une enquête interne de la Central Water Authority (CWA), sept personnes, dont des hauts cadres, ingénieurs et officiers, ont été mises en cause dans le dossier du réservoir de Cluny. Le rapport, soumis le 22 juillet 2025, a conduit à la suspension de quatre ingénieurs, tandis que trois autres devront s'expliquer devant la direction de la CWA. Le dossier a également été transmis à la Financial Crimes Commission (FCC), qui examinera d'éventuelles responsabilités pénales ou financières. L'entreprise Sotravic, chargée des travaux, sera aussi convoquée. Le projet, lancé en janvier 2021, portait sur la construction d'un réservoir de 3 000 m³ à Cluny et d'un réservoir renforcé de 2 000 m³ à Eau-Bleue, pour un coût de Rs 74 millions.

Débutés en octobre 2021, les travaux ont accusé plusieurs retards, avec une livraison repoussée à septembre 2023. Des défauts avaient été signalés dès mars 2023, puis confirmés lors d'inspections ultérieures. En janvier 2025, plus de 25 fissures ont été constatées, menant à la décision de démolir l'ouvrage.