Afrique: «Ne pas décevoir», Arsène Kouassi se sait attendu avec le Burkina Faso à la CAN 2025

interview

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN, RFI dévoile plusieurs entretiens avec ceux qui porteront les couleurs de leur pays au Maroc. Arsène Kouassi, né en Côte d'Ivoire, se révèle sous les couleurs du Burkina Faso, pour qui il va disputer sa première CAN. Entre ambition et peur de décevoir, le jeune Etalon (21 ans) s'apprête enfin à réaliser son rêve.

RFI : Il y a quelques mois, dans un précédent entretien, vous nous disiez que vous rêviez que le Burkina Faso vous donne la chance de disputer votre première CAN. Et aujourd'hui vous êtes là. Que ressentez-vous ?

Arsène Kouassi : Je suis vraiment très content. Je vois que mes efforts portent leurs fruits. Et cela n'a pas été facile du tout. J'ai travaillé, bossé dur. Je n'ai pas tout le temps été récompensé. Mais là, de savoir que je suis proche de réaliser ce rêve, je suis très content. J'ai hâte que ça commence !

Quand vous dites que cela n'a pas été facile, vous parlez de cette période de flou autour de vos documents administratifs ? Vous ne saviez pas quand vous alliez les obtenir et pouvoir enfin jouer avec le Burkina, ça n'a pas dû être une période évidente ?

C'était compliqué au départ parce que je faisais les voyages, mais je ne pouvais pas jouer. J'étais découragé, mais les dirigeants me rassuraient. Ils me disaient qu'ils allaient faire tout pour régler le problème. Moi, j'avais confiance en eux. C'est pourquoi j'ai fait ce choix de jouer pour le Burkina. Si la Côte d'Ivoire m'avait appelé à ce moment-là, ça aurait peut-être changé les choses, mais ça ne s'est pas fait. Je suis content de représenter le Burkina.

Le dernier rassemblement était très positif pour les Étalons, avec deux victoires, et pour vous individuellement, vous étiez titulaires. Est-ce que cela vous donne des ambitions pour cette CAN ?

Oui, c'est clair que c'était un moment particulier. C'était mon deuxième match amical avec le Burkina. J'ai fait deux passes décisives, je me souviens, j'étais vraiment très content.

Maintenant, l'ambition du groupe, c'est de faire bonne impression à la CAN. Et pourquoi pas la remporter ? On a de très bons joueurs. C'est possible, mais c'est à nous de faire les choses bien, continuer à travailler, rester positif pour pouvoir aller loin.

Offensivement, on a de grosses armes. On a des joueurs qui performent au plus haut niveau. Et on a un groupe soudé. Les anciens, ils nous motivent, ils nous poussent, ils nous donnent des conseils. On a vraiment un bon groupe. Moi, je ne doute pas qu'on puisse faire une très bonne CAN.

Ce genre de grande compétition internationale, où on reste un mois tous ensemble, un peu coupé du reste, cela va être nouveau pour vous. Comment appréhendez vous cette nouvelle étape de votre carrière ?

Pour le moment, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça va bien se passer. Vu comment le groupe vit... il y a de l'ambiance ! Je ne vais pas m'ennuyer.

Et comment gérez-vous la pression ? Vous êtes très performant en Ligue 1 avec Lorient, est-ce que vous sentez une attente particulière autour de vous en sélection ?

Ça me donne une forte pression parce que j'ai peur de décevoir tous ceux qui s'attendent à me voir briller aussi en sélection. C'est ça ma plus grande peur. Je vais donner le meilleur de moi-même pour essayer de ne pas décevoir tous ces gens. Je sais que ça ne va pas être facile mais c'est mon métier. J'ai choisi ce métier-là. C'est pour faire vibrer les gens, pour donner du plaisir à tous ceux qui nous regardent. J'espère que ça ira. Je sais que ça va être difficile mais j'essaie de ne pas avoir peur.

Et si jamais vous êtes amenés à affronter la Côte d'Ivoire, votre pays de naissance, celui de vos parents ? Cela pourrait arriver dès les huitièmes.

C'est le foot ! Je vais me dire que je défends les couleurs du Burkina. Et je vais jouer à fond. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai ma famille là-bas. Mais ça, c'est secondaire. Ça va passer après. Le plus important, c'est de mouiller le maillot pour ma nation, le Burkina. Et pourquoi pas battre la Côte d'Ivoire ? Ce serait génial.

On a discuté avec Montassar Talbi, votre coéquipier à Lorient, il nous a dit qu'il y avait des railleries dans le vestiaire entre ceux qui vont faire la CAN. Apparemment, Arthur Avom Ebong (Cameroun) est le premier à parler, c'est vrai ?

Oui, il parle un peu trop (rires). Il me dit que si le Cameroun croise le Burkina, ils vont nous battre. Mais moi, je dis que ce n'est pas possible. En tout cas, il n'y a pas de souci dans le vestiaire par rapport à ça.