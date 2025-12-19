Ile Maurice: Benoit Harter prend les rênes de la Mauritius Tourism Promotion Authority

Depuis ce jeudi, la Mauritius Tourism Promotion Authority a un nouveau directeur. Il s'agit de Benoit Harter. Sa nomination a été approuvée par le nouveau conseil d'administration de l'organisme, désormais présidé par Dinesh Burrenchobay.

Benoit Harter prend ses fonctions à partir de ce vendredi. Ce directeur d'entreprise a démarré sa carrière dans l'hôtellerie avant de se tourner vers l'audiovisuel, l'événementiel et les industries créatives... à Maurice comme à l'international. Il est aussi spécialisé dans le développement de marchés, la stratégie marketing et la négociation.

Concernant ses nouvelles fonctions, il dit être conscient des défis qui l'attendent. «Je suis honoré de la confiance placée en moi par le ministre du Tourisme et le Premier ministre. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche qui m'attend. J'ai été prévenu par le ministre Richard Duval qu'il faudra notamment mener plusieurs batailles simultanément et sur plusieurs fronts. Je m'y suis préparé», explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelons que parmi les priorités du nouveau directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority figure la restructuration de l'organisme. Mais Benoit Harter dit être prêt à relever ce défi ainsi que tous les autres. «Je suis un homme d'action. Dès ma prise de fonction, ce vendredi, je vais m'atteler en priorité à la campagne promotionnelle pour le premier semestre de 2026. La bonne nouvelle, c'est que les prévisions pour janvier sont optimistes. Il nous faudra donc travailler sur février et mars. Le reste suivra», souligne-t-il.