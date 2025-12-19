Ile Maurice: SummerTimes - 25 ans de croissance maîtrisée et de vision stratégique

SummerTimes a célébré, le vendredi 12 décembre, un jalon important de son histoire en marquant son quart de siècle d'existence lors d'une soirée conviviale à la Galerie du Génie, à Edith, Port-Louis.

Près de 150 invités - partenaires de longue date, collaborateurs, clients et acteurs du secteur touristique - avaient répondu présent pour saluer le parcours d'une entreprise devenue, au fil des années, une référence du tourisme mauricien. Placée sous le signe de la gratitude et la reconnaissance, cette célébration a mis en lumière un quart de siècle d'engagement au service d'un tourisme de qualité, responsable et profondément humain.

Fondée en 2000, SummerTimes s'est imposée comme une Destination Management Company (DMC) de premier plan au pays. À sa tête, Philippe Hitié, fondateur et Executive Chairman, a bâti une entreprise guidée par une vision claire et durable du tourisme. En 2021, sa fille Laura rejoint l'aventure après une carrière internationale, assurant ainsi une continuité managériale fondée sur la transmission des valeurs et l'innovation.

Au fil des années, SummerTimes a développé une offre intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur touristique. Historiquement positionnée comme DMC, l'entreprise conçoit et coordonne des expériences sur mesure pour une clientèle internationale, en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

Cette expertise s'est enrichie avec SummerTimes Voyages, agence sous licence IATA, location de voitures via la représentation exclusive de SIXT Rent A Car, ainsi que des activités de représentation aérienne pour TUI Airlines et Corsair. L'entreprise est également active dans le segment des croisières à travers le réseau InterCruises, leader mondial présent dans plus de 50 pays. Aujourd'hui, SummerTimes s'appuie sur une équipe de 230 collaborateurs.

Cette diversification répond à une vision stratégique assumée pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur afin de garantir une expérience client fluide et qualitative. L'année 2025 illustre l'ampleur des opérations avec 300 000 transferts pris en charge, 26 000 passagers de croisière accueillis, 120 000 clients en excursions, 3 500 contrats de location de voiture gérés, 274 vols opérés et 1 500 billets émis en outbound. Des chiffres qui témoignent d'une croissance maîtrisée et d'une capacité opérationnelle reconnue.

Parallèlement, SummerTimes place l'humain au coeur de sa stratégie. En 2024-2025, près de 1 000 heures ont été consacrées à la formation des équipes, confirmant la conviction que la qualité du service se cultive au quotidien. Cet engagement se reflète également dans un parcours jalonné de certifications - de l'ISO 9001 dès 2002 à la certification SafeTravels du WTTC en 2020 - et dans une démarche pionnière en tourisme responsable. Adhérente au Made in Moris Pledge depuis 2023, l'entreprise privilégie le local, renonce aux pratiques non durables et repense ses expériences pour promouvoir une île plus authentique et consciente. Cette vision lui a valu une progression remarquée aux Mauritius Tourism Sustainable Awards, du Bronze en 2022 au Silver Award en 2023 et 2024.

La soirée anniversaire a été marquée par trois allocutions fortes. Philippe Hitié a rappelé une ambition intacte depuis 2000 : incarner la légèreté du voyage autour de la motto «Where the livin' is easy... ». Laura Hitié a, pour sa part, esquissé les priorités de demain, entre durabilité, digitalisation et partenariats créateurs de valeur. Sydney Pierre, ministre délégué au Tourisme, a salué une réussite collective, soulignant le professionnalisme et la résilience d'une équipe qui contribue à renforcer la crédibilité de la destination du pays.

À 25 ans, SummerTimes confirme ainsi sa volonté de regarder l'avenir avec la même exigence, en continuant à oeuvrer pour le rayonnement du pays tout en restant fidèle à ses valeurs de proximité, de confiance et de gratitude.