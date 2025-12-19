Ile Maurice: La plateforme anAngel et l'ONG Tanzidev lancent un appel à la solidarité

Si la société mauricienne est reconnue pour sa générosité et sa solidarité, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) restent confrontées à un manque de moyens financiers, ce qui limite leur capacité à mener pleinement leurs initiatives sociales et environnementales. C'est dans ce contexte que la plateforme sociale anAngel, qui regroupe 1 030 ONG, et portée par l'ONG Tanzidev, organise le Fund 4 Impact Fair 2025 : une foire de collecte de fonds destinée à soutenir et renforcer les capacités des ONG. L'événement se tiendra le samedi 20 décembre, de 9 heures à 15 heures, à EDITH - Galerie du Génie, à Port-Louis.

«Le Fund 4 Impact Fair a été conçu comme un espace simple et accessible», explique Tony Lee Luen Len, cofondateur d'anAngel, «afin de donner aux ONG les moyens de poursuivre leur travail». Il souligne que «de nombreuses ONG passent beaucoup de leur temps à rechercher des financements au détriment de leurs missions». Lors de cette journée, les ONG participantes présenteront leurs actions, projets et besoins, tandis que le public pourra rencontrer les différentes organisations, découvrir leurs missions et soutenir directement leurs initiatives, que ce soit par des dons ou en achetant les produits et articles proposés sur place.

Par ailleurs, les organisateurs lancent un appel aux entreprises, partenaires et citoyens désireux de contribuer au financement et à l'autonomisation des ONG. Les fonds récoltés lors du Fund 4 Impact Fair 2025 seront intégralement consacrés à soutenir les causes défendues par les ONG, renforçant ainsi leurs actions et projets sur le terrain.