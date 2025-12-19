Tunisie: L'ambassadeur d'Espagne fait ses adieux au président de la République au terme de sa mission au pays

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, l'Ambassadeur d'Espagne en Tunisie, Javier Puig Saura venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines en vue de servir les intérêts communs entre les deux pays.

Il a tenu à cette occasion à exprimer sa gratitude à l'ambassadeur d'Espagne pour ses efforts déployés en vue consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne a mis l'accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, se félicitant des progrès réalisés au niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il a également réaffirmé l'engagement de son pays à développer davantage ses relations avec la Tunisie dans tous les domaines, au service des intérêts communs des deux peuples amis.