Ile Maurice: Adrien Duval publie des documents et dénonce la rémunération d'un «Senior Adviser»

Le député de l'opposition Adrien Duval a posté sur sa page Facebook plusieurs documents officiels indiquant qu'un Senior Adviser perçoit un package annuel dépassant Rs 5,16 millions. Selon lui, ces chiffres proviennent exclusivement de documents fournis au Parlement par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, lui-même.

Le 25 juin, Adrien Duval avait déjà interpellé le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale sur la hausse des salaires au sommet de l'État. Cette démarche avait alors été qualifiée de «campagne de désinformation» par le Premier ministre. Le député maintient toutefois ses affirmations et estime que les contraintes budgétaires sont invoquées «uniquement lorsqu'il s'agit du petit peuple».

Dans sa publication, Adrien Duval affirme qu'un Senior Adviser, nommément Eric Ng Ping Cheun, perçoit aujourd'hui un package annuel de plus de Rs 5,16 millions, incluant les allowances, benefits, deux mois de gratuity ainsi que le 13e mois, soit environ Rs 430 000 par mois. Il compare cette rémunération à celle des Senior Advisers de l'ancien régime, qui touchaient, selon lui, deux à trois fois moins. À titre d'exemple, il cite Kavish Pultoo, Senior Adviser au Prime Minister's Office, dont le salaire mensuel s'élevait à Rs 151 000.

Le député avance qu'à ce niveau de rémunération, le coût sur cinq ans atteindrait près de Rs 25,8 millions pour un seul poste de Senior Adviser. Il soutient également que, même en prenant en compte l'ensemble des rémunérations perçues sous l'ancien régime entre 2015 et 2024 -- salaires, nominations dans des conseils d'administration et comités, les montants restent inférieurs à ceux observés actuellement.

Contacté à ce sujet, Eric Ng Ping Cheun a précisé qu'il s'agit d'une pratique normale, rappelant que les employés sous contrat ont droit à une gratuity, dans la mesure où ils ne sont pas pensionnables, ainsi qu'au paiement du 13e mois, comme l'ensemble des employés.