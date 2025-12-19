Ile Maurice: Deux grands-mères, un même amour - La garde d'un enfant devant la cour

À six ans, le petit Mathieu* se retrouve au centre d'une situation familiale délicate, quelques mois seulement après le décès de sa mère, emportée par une longue maladie.

Depuis, deux figures essentielles de sa vie, ses grands-mères maternelle et paternelle, revendiquent chacune un rôle actif dans son quotidien. Une situation douloureuse qui a désormais conduit l'affaire devant la cour.

Si la grand-mère maternelle, Pamela*, souhaite obtenir la garde de l'enfant, la grand-mère paternelle, Sharon*, affirme également son attachement profond envers son petit-fils et refuse d'être écartée de sa vie. Elle insiste sur le lien existant entre Mathieu et son père, bien que ce dernier n'ait jamais été marié à la mère de l'enfant. «Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour. Ils se parlent régulièrement, même si le père ne peut pas être physiquement présent», confie-t-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Sharon, un accord existait du vivant de la mère de l'enfant, permettant des visites régulières les week-ends. Ces moments étaient aussi l'occasion pour Mathieu d'échanger avec son père par appels vidéo, un lien qui se serait renforcé depuis le décès de sa mère. Elle affirme également que des projets de voyage avaient été envisagés durant les vacances scolaires, mais qu'ils n'ont pu se concrétiser en raison de l'absence d'accès aux documents de voyage de l'enfant.

Cependant, au fil des dernières semaines, les relations entre les deux familles se seraient détériorées. Sharon évoque des difficultés croissantes pour maintenir les contacts habituels avec son petit-fils, affirmant que les arrangements informels n'étaient plus respectés. Face à cette situation, elle a décidé de saisir la justice afin de faire reconnaître officiellement ses droits de visite et d'éviter toute rupture de lien avec l'enfant.

En attendant une décision judiciaire, Mathieu se trouve actuellement chez sa grand-mère paternelle. Cette dernière assure toutefois ne pas empêcher les échanges entre l'enfant et sa grandmère maternelle. «L'essentiel reste le bien-être de l'enfant», souligne-t-elle, en appelant à une solution apaisée.

* Prénoms modifiés