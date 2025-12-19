Tunisie: Référendum de l'agence TAP 2025 - La liste des nominés pour le titre de meilleur sportif dévoilée

TUNIS — L'agence Tunis-Afrique Presse a dévoilé, vendredi, la liste des nominés pour le titre de meilleur sportif tunisien de l'année 2025, dans les cinq catégories de son 14e référendum annuel sportif qu'elle organise régulièrement depuis 2012.

Le référendum, piloté par la Direction Jeunesse et Sport de l'agence TAP, est ouvert, au niveau du concours officiel, à la participation de l'ensemble des journalistes sportifs tunisiens, ainsi qu'aux directeurs techniques des fédérations nationales et aux entraîneurs des clubs de la Ligue 1 du football professionnel.

Parallèlement à cette catégorie officielle, un vote du public est également organisé au profit des internautes visitant le site officiel de l'agence TAP : www.tap.info.tn

Après un sondage préliminaire et une évaluation des différentes performances réalisées par les sportifs tunisiens lors des compétitions régionales, continentales et internationales tout au long de l'année 2025, la liste finale des nominés a été arrêtée dans les cinq catégories suivantes :

Meilleur footballeur :

Ali Abdi, Aymen Dahmène, Firas Chaouat, Montassar Talbi et Hannibal Mejbri.

Meilleur sportif :

Ahmed Jaouadi (natation), Khalil Jendoubi (taekwondo), Farès Ferjani (escrime), Khaled Bougriba (boules) et Rafed Mabrouk (wushu kung-fu).

Meilleure sportive :

Wafa Masghouni (taekwondo), Mouna Béji (boules), Khadija Krimi (aviron), Selma Dhaouadi (aviron) et Marwa Bouzayani (athlétisme).

Meilleur sportif paralympique :

Amanallah Tissaoui, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi, Walid Ktila et Yassine Guennichi.

Meilleure sportive paralympique :

Raoua Tlili, Marwa Brahmi, Raja Jebali, Sonia Mansour et Jihène Azaiez.

Les résultats définitifs de ce sondage seront dévoilés durant la première semaine de janvier 2026, à l'occasion de la Journée de la presse sportive, organisée par l'agence TAP.