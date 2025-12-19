Madagascar: Spoliation foncière à Alasora - Un réseau de faussaires démantelé, 8 mandats de dépôt

19 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par T.M

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) a bouclé une enquête préliminaire relative à une affaire de spoliation foncière survenue à Alasora. À l'issue des investigations, huit personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que six autres ont été mises sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur comparution devant la Justice.

L'affaire fait suite à une plainte déposée par les héritiers légitimes d'une parcelle cadastrale. D'après les éléments recueillis, un cultivateur, initialement autorisé à exploiter le terrain, aurait fabriqué en janvier 2022 une fausse attestation de mise en valeur.

Ce document aurait été validé par le chef de fokontany et des témoins présumés complices, avant d'être utilisé pour engager une procédure d'immatriculation auprès du Tribunal Terrier Ambulant (TTA). Malgré l'existence d'un livre foncier déclaré inutilisable, deux requérantes auraient poursuivi la démarche.

L'enquête met également en cause des responsables publics, notamment au sein du TTA et des services fonciers, soupçonnés d'avoir laissé aboutir la procédure en contrepartie d'une somme d'argent.

Une décision rendue en janvier 2025 aurait ordonné l'expulsion des héritiers au profit des bénéficiaires de l'immatriculation contestée. Les infractions retenues comprennent notamment la corruption active et passive, l'abus de fonction, l'association de malfaiteurs, le stellionat, le faux et l'usage de faux. Le dossier a été transmis au parquet du Pôle Anti-corruption d'Antananarivo le 17 décembre 2025.

