Madagascar: StarTimes - Diffusion de la deuxième saison de la téléréalité UP Fankatia

Une fin d'année pleine de belles surprises pour les abonnés de StarTimes Madagascar. La chaîne de télévision numérique par satellite annonce la diffusion de la deuxième saison de la téléréalité UP Fankatia à partir d'aujourd'hui.

100% malgache

Disponible sur le canal UPTV de StarTimes, cette production 100% malgache met en scène des couples qui se font des déclarations d'amour sur le plateau de télévision, avec parfois des issues heureuses.

« UP fankatia, c'est bien plus qu'une simple émission de divertissement : c'est une plateforme unique où célibataires, veufs ou divorcés viennent déclarer leur amour devant les caméras. Un concept inédit à Madagascar, mêlant émotions, authenticité et courage », ont expliqué les organisateurs lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier au siège de StarTimes à Andranobevava. Selon Florence Zhu, directeur marketing de StarTimes, « cette diffusion marque, une fois de plus, la volonté de StarTimes d'offrir aux téléspectateurs des contenus locaux de bonne qualité et divertissants ».

Airtel Money

Les abonnés de StarTimes auront d'autant plus de raisons de se réjouir dans la mesure où l'accès au bouquet sera facilité grâce à l'utilisation du mobile money. En effet, cette année, Airtel Madagascar et Airtel Money s'associent à cette aventure en tant que sponsors officiels, et donnent ainsi aux utilisateurs l'occasion de profiter de leurs offres pour accéder aux services de StarTimes. « Pour suivre cette émission exclusive, les téléspectateurs peuvent facilement se réabonner via Airtel Money, que ce soit pour leur décodeur StarTimes ou via l'application StarTimes ON », a expliqué l'équipe, hier.