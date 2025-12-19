Madagascar: Graine de Vie Madagascar - Plus d'un demi-million de jeunes plants à distribuer

L'association Graine de Vie Madagascar a lancé la campagne de distribution de jeunes plants depuis lundi dernier en vue de contribuer au reverdissement de la Grande île.

Un net enrichissement de la biodiversité est proposé par cette association cette fois-ci. En effet, plus de 45 espèces de plants d'arbres sont actuellement offertes contre 33 espèces disponibles l'an dernier.

Ces différentes espèces comprennent, entre autres, des arbres fruitiers tels que les papayers et les orangers, des arbres forestiers composés de variétés autochtones et ornementales comme les bois précieux ainsi que des espèces à vocation économique, répondant à des besoins écologiques et sociaux multiples.

On peut citer, entre autres, les girofliers, les canneliers, les plants de citriodora et de « Ravintsara » destinés à la production d'huiles essentielles. « Nous prévoyons ainsi de distribuer plus d'un demi-million de jeunes plants à la pépinière centrale de Betsizaraina Ambohimangakely durant la campagne qui s'étale jusqu'en février 2026. Les particuliers, les coopératives et les associations peuvent en bénéficier. Depuis son lancement, entre 200 à 500 personnes y viennent en moyenne chaque jour pour récupérer des jeunes plants. Un individu a droit à 200 plants. En outre, nos techniciens offrent un appui technique et conseil tout en effectuant un suivi technique sur le terrain suivant les besoins des bénéficiaires afin d'assurer la viabilité de leurs plantations », a déclaré Ialy Rakotoarivelo, la coordinatrice nationale de Graine de Vie Madagascar.

Responsabiliser

Elle précise que cette opération de distribution gratuite de jeunes plants, qui est ouverte à tous, vise à promouvoir l'agroforesterie, le reboisement et la restauration forestière en vue de contribuer au reverdissement national.

« Graine de Vie Madagascar fait en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Cette initiative s'adresse aussi bien aux particuliers désireux de participer au reverdissement du pays qu'aux associations et organisations souhaitant promouvoir une culture écologique au sein de leurs communautés », exprime M. Andry, chef de secteur de Graine de Vie zone centre. En outre, l'association s'engage à responsabiliser et à mobiliser directement la population à travers un reboisement de proximité. « Reverdir Madagascar n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais c'est l'engagement de tout un chacun », a rappelé la coordinatrice nationale de Graine de Vie Madagascar tout en réaffirmant son rôle de catalyseur dans la lutte contre la déforestation à Madagascar via cette campagne.

En effet, « mettre gratuitement entre les mains des citoyens les outils de la reconquête verte, on peut transformer l'urgence écologique en une opportunité concrète d'engagement collectif et immédiat », a-t-elle conclu.