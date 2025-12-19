Madagascar: Direct'Aid à Ambovombe - Don de médicaments et de compléments alimentaires

À Ambovombe, l'ONG Direct'Aid a remis un don de médicaments et de compléments alimentaires au ministère de la Santé publique. Cette opération humanitaire vise à renforcer la prise en charge des patients démunis dans la région Androy.

L'ONG Direct'Aid a procédé hier à Ambovombe à un don de 32 cartons de médicaments au profit du ministère de la Santé publique, en présence du président de la Refondation. Cette action vise à soutenir les patients démunis ne disposant pas des moyens nécessaires pour l'achat de médicaments lors de leur prise en charge dans les centres de santé. Selon les informations recueillies, une grande partie de la population de la région Androy fait face à d'importantes difficultés économiques.

Cette initiative contribue ainsi à l'amélioration de la santé publique et à l'allègement des charges liées aux soins de santé de base au niveau local. Le représentant de Direct'Aid a rappelé que l'organisation mène depuis plusieurs années des actions humanitaires dans le sud de Madagascar, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire.

Gratitude

Par ailleurs, l'ONG Direct'Aid a également offert 50 sacs de « Koba Probo » destinés aux enfants souffrant de malnutrition. Cette action s'inscrit dans la continuité de la distribution des aides alimentaires menée conjointement avec le ministère de la Population, entamée le lundi 15 décembre, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et pour la protection de la santé des populations vulnérables.

De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, affirmant que ce geste constitue un véritable soulagement dans un contexte marqué par la sécheresse et la pauvreté chronique. Plusieurs mères de famille présentes lors de la remise ont témoigné que l'apport de « Koba Probo » représente une aide vitale pour leurs enfants, souvent privés d'une alimentation équilibrée.