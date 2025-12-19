Madagascar: Groupe WM - Cadeaux de Noël pour les enfants défavorisés d'Ankorondrano Est

À Ankorondrano-Est, la magie de Noël ne se résume pas aux décorations et aux chants. Depuis plus de vingt ans, elle prend surtout la forme d'un engagement solidaire porté par le Groupe WM, auquel appartient Midi Madagasikara SA, en faveur des enfants les plus vulnérables de ce fokontany où est implanté son siège.

Fidèle à une tradition bien ancrée, le Groupe a, une fois encore, placé les enfants au cœur de ses actions sociales. Cette année, 64 enfants âgés de 3 à 6 ans, issus de familles en situation d'extrême pauvreté, ont célébré Noël dans la joie.

Vêtements neufs, friandises et biscuits leur ont été distribués, suscitant sourires et étoiles dans les yeux. Le moment festif s'est prolongé autour d'un repas spécial, un « vary sy laoka » agrémenté de volaille, un mets rare pour ces familles, qui a donné une saveur toute particulière à la fête. L'événement s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Mais l'action du Groupe WM ne se limite pas aux temps forts de Noël. Tout au long de l'année, ces enfants bénéficient d'un soutien alimentaire quotidien, ainsi que d'un accompagnement nutritionnel.

Deux fois par an, à Noël et à l'Asaramanitra (la fête nationale), des cadeaux, des vêtements et des repas festifs viennent renforcer cette aide. En hiver, couvertures et habits chauds sont également distribués, tandis que certains enfants malades ou malnutris sont pris en charge médicalement. Ces initiatives sont menées avec l'appui constant du Rotary Club de Millau.

Pour les parents, comme Koloina, mère célibataire, ce soutien est vital : « les repas chauds quotidiens soulagent énormément. Sans cela, ce serait très difficile. » À Ankorondrano-Est, la solidarité du Groupe WM prouve que la responsabilité sociale peut durablement transformer des vies et redonner espoir aux plus jeunes.