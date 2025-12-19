Afrique: Basketball / Éliminatoire Mondial 2027 - Les Ankoay entrent en lice avec le même coach, John Douaglin

Les Ankoay entament les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIBA 2027 avec leur coach John Douaglin, dès le 26 février face à la RDC. Logés dans le groupe B, ils enchaînent contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec l'ambition de confirmer leurs progrès et de s'imposer sur la scène continentale.

L'équipe nationale masculine malgache de Basket-ball 5x5, les Ankoay, s'apprête à débuter les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIBA 2027. Le premier rendez-vous est fixé au 26 février 2026 face à la République démocratique du Congo, dans le cadre de la première fenêtre de qualification. Cette campagne qualificative intervient dans la continuité de la participation de Madagascar à l'Afrobasket 2025, organisé en Angola.

La phase finale de la Coupe du Monde FIBA 2027 se déroulera à Doha, tandis que les éliminatoires africaines débuteront au cours des premiers mois de l'année 2026. La première fenêtre se tiendra au Sénégal, entre février et mars.

Les Ankoay évolueront dans le groupe B, où ils auront à disputer trois rencontres. Dans ce format de compétition, chaque match compte pour la suite du parcours, rendant cette phase initiale particulièrement déterminante.

Après leur entrée en lice contre la République démocratique du Congo le 26 février, les Ankoay affronteront le Sénégal, pays hôte, le 27 février. La série de rencontres se poursuivra le 1er mars avec une opposition face à la Côte d'Ivoire.

Toujours dirigée par le même sélectionneur, John Douaglin, l'équipe nationale malgache aborde ces éliminatoires avec l'objectif de confirmer les acquis du travail engagé ces dernières années. Ces confrontations face à des sélections régulièrement présentes sur la scène continentale permettront de mesurer le niveau de préparation des Ankoay et d'évaluer leur progression dans un contexte compétitif exigeant.