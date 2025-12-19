Afrique de l'Est: Indian Ocean U15 Festival - Madagascar sacré dans les deux catégories

Domination totale des Malgaches ! À Côte d'Or, les U15 garçons et filles de Madagascar remportent la deuxième édition du FIFA Indian Ocean Festival, invaincus et impitoyables, face à Maurice, La Réunion, Seychelles et Comores.

Le Côte d'Or National Sports Complex à Maurice était en effervescence, du 15 au 19 décembre 2025, lors du FIFA Indian Ocean U15 Festival, une véritable fête du football jeune dans la région. Organisé par la FIFA en collaboration avec l'UFIA, cet événement a réuni les sélections U15 garçons et filles de cinq nations : Maurice, La Réunion, Madagascar, les Seychelles et les Comores.

Mayotte, initialement prévue, n'a finalement pas participé. Le tournoi s'est déroulé sous forme de ligue simple, où chaque équipe s'est affrontée une fois. Et c'est Madagascar qui a brillé de mille feux, remportant la deuxième édition tant chez les garçons que chez les filles, sous le nom des jeunes Barea. Chez les filles, les Malgaches ont réalisé un parcours sans faute avec quatre victoires en quatre matchs.

Elles ont particulièrement impressionné en écrasant les Comores 8-0 lors de leur dernier match avant de conclure par une victoire convaincante 3-0 face à l'hôte mauricien. Une domination nette qui témoigne du talent émergent du football féminin malgache.

Du côté des garçons, les Barea ont été tout aussi impériaux : trois victoires et un nul. Ils ont écarté les Comores 2-1 avant de terminer sur un score nul et vierge (0-0) contre Maurice, suffisant pour décrocher le titre.

Au-delà de la compétition, la FIFA a profité de l'occasion pour animer deux séminaires importants à destination des entraîneurs et cadres des cinq pays participants, ainsi qu'un atelier dédié à la protection des mineurs dans le football. Ce festival renforce les liens régionaux et met en lumière les jeunes talents de l'Océan Indien, avec Madagascar en grand vainqueur de cette édition 2025.