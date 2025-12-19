Madagascar: CEG PK3 Antsiranana - 50 ans d'histoire d'éducation

La démocratisation de l'enseignement, tel était le leitmotiv des dirigeants de la Deuxième République à la deuxième moitié des années 1970 dans l'intention de donner un accès à l'éducation à toute la population de Madagascar, sans exception.

Le CEG PK3 Antsiranana fut parmi les collèges érigés à cette période. Une raison pour laquelle les enseignants, les responsables pédagogiques, les anciens élèves, les parents ainsi que les autorités locales se sont réunis pour célébrer les 50 printemps de cet édifice scolaire le mercredi 17 décembre dernier.

Formation de bons citoyens

Le bâtiment a été construit, à l'époque, dans un quartier assez éloigné du centre ville. Son nom : le Point Kilométrique 3 n'est guère un hasard. La première promotion habitait aux environs, notamment à Ambohimitsinjo, Scama, Morafeno. Une véritable éducation de proximité. Enfin, la progéniture du « petit peuple » va poursuivre ses études sans dépenser trop d'énergie.

D'ailleurs, les sortants expriment leurs reconnaissances au régime du Tolom-piavotana. En réalité, le CEG PK3 est bien plus qu'une école, c'est une deuxième maison pour les élèves. « Les enseignants ne nous ont pas seulement appris les maths, la science physique, l'histoire mais ils nous ont transmis la politesse, la sagesse, le civisme et le savoir-vivre. Ils étaient très stricts car ils voulaient que nous soyons respectueux », témoigne, un ancien élève, Abou Talib Benavory.

En effet, le collège a vu ses élèves grandir, parvenant à leurs objectifs. « Beaucoup ont occupé des postes importants à Antsiranana, dans la région voire dans la province d'Antsiranana », a confié le directeur actuel.

Cohésion sociale

Du temps de la troisième République, vu la démographie galopante, des salles de classes ont été aménagées et construites. La surface de l'enceinte a permis aux représentants régionaux du département de l'éducation nationale d'en implanter.

En outre, la succession des aléas naturels, notamment le cyclone Kamisy en 1984 et autres tempêtes tropicales, qui n'ont malheureusement pas épargné ce lieu de savoir, pousse les intendants, les parents à se tendre la main afin de réhabiliter les pièces dévastées.

Les années scolaires se succèdent, la pratique perdure, la coutume crée une solidarité entre les diverses entités, associations. Monsieur Dimby, l'un des membres du comité réunissant les parents des élèves, aiguillonne l'esprit de ces derniers dans le but de redorer le blason de l'établissement.

Le CEG PK3 a laissé des souvenirs, abritant sous son toit des témoignages, des récits historiques, des vestiges retraçant les cinq décennies passées. Malgré les caprices de la nature, ce vestige demeure toujours debout tout en exerçant sa noble mission : l'éducation.

Depuis sa fondation, dans ses salles se sont déroulées les épreuves écrites pour l'obtention des diplômes, à savoir le Certificat D'études de Primaire Élémentaire, le Brevet d'études de Premier Cycle, ensuite vient plus tard le Baccalauréat.

Situé plus au sud de la ville du Pain de Sucre, cet établissement d'enseignement secondaire, bien que des collèges privés soient établis dans les zones environnantes, reste l'école phare en termes d'apprentissage. Formés par des éducateurs de qualité, les cadres, les notables, les bureaucrates souhaitent une longue vie au CEG PK3.