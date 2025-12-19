Madagascar: Wakawaka festival 4e édition - Sambava, carrefour d'expressions artistiques

La 4e édition du festival Wakawaka à Sambava a pris de la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Riche en activités, l'événement a captivé l'attention de la population de la capitale de la vanille.

Plus de 10 000 festivaliers venant de diverses régions, en l'occurrence la DIANA et la Sofia, ont été réunis les 4, 5, 6 et 7 décembre derniers. Co-organisée par Shelby production et la Commune Urbaine de Sambava, en étroite collaboration avec l'Alliance française, sponsorisée par Orange Madagascar, la festivité a été entourée d'une aura de gloire.

La culture dans toute sa splendeur

Plus d'une vingtaine d'artistes locaux, nationaux et Mako le king de la Côte d'Ivoire. Carnaval, compétitions sportives, concours de design graphique dont le prix est remporté par Jovani, le wakawaka kid's, ont animé la ville de l'Embouchure.

Wakawaka festival est plus qu'une célébration, mais un moment de fête, de joie, d'émotions fortes. Évidemment, il attire des visiteurs, génère des retombées économiques, crée des emplois et dynamise la région SAVA toute entière.

D'autre part, les organisateurs mettent en exergue la rencontre ainsi que le partage. Sambava est devenu un haut-lieu culturel, un carrefour d'idées artistiques, un endroit où différentes formes d'art, de disciplines se retrouvent.

En outre, les passionnés, les admirateurs, les inconditionnels explorent les nouvelles expressions. Sous une autre optique, cette solennité apaise la douleur et le mal-être causé par la conjoncture sociale actuelle. C'était une opportunité de se divertir, une possibilité de décompression, pour ainsi dire un véritable exutoire pour la population locale.

La cité-phrase de la SAVA

Certes, des événements festifs sont mis sur pied dans le nord-est. Bien entendu, chaque initiateur s'efforce de mettre la barre plus haut tous les ans. Par contre, celui de Sambava se démarque.

Pour cette édition, par exemple, l'art visuel a été valorisé. Le troisième art connaît un essor dans les grandes villes du pays par le biais des réseaux sociaux. Fruit de mélange entre l'art pictural traditionnel et la technologie, cette discipline intéresse la jeunesse.

La contribution de la commune urbaine et le centre culturel Alliance française incite davantage les citoyens locaux à s'y impliquer. Entre réjouissance et entrepreneuriat culturel, Wakawaka festival est un patrimoine immatériel de la région SAVA.