Madagascar: FJKM Tranovato Ambatonakanga - La chorale Orimbato célèbre Noël à travers l'espérance

Cette année encore, la chorale Orimbato Ambatonakanga sera au rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël. L'événement sera placé sous le signe de l'espérance, de la foi et du partage.

Intitulé « En qui j'espère ? », le concert s'inspire du livre de Jérémie 14,22 : « N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu ? Nous espérons en toi ». Il mettra à l'honneur un répertoire de 12 titres, mêlant chants et prestations musicales inspirés du message chrétien, rappelant les valeurs de paix, d'amour et de confiance. À travers ce thème, la chorale Orimbato souhaite inviter le public à un moment de recueillement et de réflexion, tout en offrant une expérience musicale accessible à tous.

Le concert sera subdivisé en deux parties bien distinctes

La première partie est orientée vers la recherche du Sauveur. Elle sera illustrée par des titres tels que Manopy ny masoko de Ratany, inspiré du Psaume 121 (« Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me viendra le secours ? »), Comme Brame le cerf de Martin J. Nystrom, tiré du Psaume 42 et décrivant le désir ardent de l'âme humaine pour Dieu, à l'image d'un cerf assoiffé en quête d'eau, ou encore I Will Follow Him de J. W. Stole et Norman Gimbel, qui évoque la confiance totale en Dieu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde partie du concert apporte la réponse à la question posée par le thème. Elle sera centrée sur la venue du Messie, en qui repose l'espérance d'un renouveau, d'une libération et d'un salut voulus par Dieu.

Le public découvrira également d'authentiques chants de Noël, tant malgaches qu'étrangers, parmi lesquels Christmas Canon de Johann Pachelbel, datant du XVIIe siècle, Haleloia tonga ny Mesia, un chant de 1950, ainsi que Majesté de J. W. Hayford, composé en 1977.

Cette seconde partie sera également ponctuée par une narration de la naissance du Christ à travers des récits bibliques, mis en scène sous la forme d'un tableau vivant accompagnant l'interprétation des œuvres.

Ouvert à un large public, ce concert de Noël se veut avant tout un espace de rencontre et de communion, autour d'un même message d'espérance, particulièrement significatif en cette période de l'année. Rendez-vous ce dimanche 21 décembre à 15h30, au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga pour célébrer Noël en avance et en musique.